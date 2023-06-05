У Росії масштабна пожежа на підстанції. Цілий регіон без електропостачання (відео)

За даними місцевої влади електропостачання було відключено аварійно

Попередньою причиною пожежі на підстанції в Алтайському краї став розлив олії

У Алтайському краї Росії сьогодні, 5 червня, трапилась масштабна пожежа на електропідстанції. За даними росЗМІ, через інцидент без електропостачання залишився весь регіон. Про це пише «РІА Новини».

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«Без електрики залишилося кілька населених пунктів району. На місці працюють екстрені служби, які ліквідують загоряння», – пишуть місцеві.

За даними місцевої влади електропостачання було відключено аварійно. На усунення аварії піде щонайменше 2-3 години.

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«Горить підстанція у Смазневому. Аварійно відключилося енергопостачання по всьому Залісовському округу. Зараз гасять пожежу на підстанції, після цього перейдуть на резерв», – повідомив глава регіону.

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Попередньою причиною пожежі на підстанції в Алтайському краї став розлив олії, ніхто не постраждав,

Нагадаємо, у Білгородській області РФ сталася пожежа на енергетичному об'єкті. Причиною нібито є скинутий вибуховий пристрій із безпілотника.

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Також у ніч на 30 травна в підмосковному місті Одинцово сталася масштабна пожежа на складі з папером та картоном.