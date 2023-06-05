У Росії масштабна пожежа на підстанції. Цілий регіон без електропостачання (відео)
Попередньою причиною пожежі на підстанції в Алтайському краї став розлив олії
У Алтайському краї Росії сьогодні, 5 червня, трапилась масштабна пожежа на електропідстанції. За даними росЗМІ, через інцидент без електропостачання залишився весь регіон. Про це пише «РІА Новини».
«Без електрики залишилося кілька населених пунктів району. На місці працюють екстрені служби, які ліквідують загоряння», – пишуть місцеві.
За даними місцевої влади електропостачання було відключено аварійно. На усунення аварії піде щонайменше 2-3 години.
«Горить підстанція у Смазневому. Аварійно відключилося енергопостачання по всьому Залісовському округу. Зараз гасять пожежу на підстанції, після цього перейдуть на резерв», – повідомив глава регіону.
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Попередньою причиною пожежі на підстанції в Алтайському краї став розлив олії, ніхто не постраждав,
Нагадаємо, у Білгородській області РФ сталася пожежа на енергетичному об'єкті. Причиною нібито є скинутий вибуховий пристрій із безпілотника.
Також у ніч на 30 травна в підмосковному місті Одинцово сталася масштабна пожежа на складі з папером та картоном.
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