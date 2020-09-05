Понад 100 членів Європарламенту підписалися під закликом застосувати санкції до Лукашенка



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Євродепутати направили лист з цього питання головам Європейської ради Шарлю Мішелю і Європейської комісії Урсуле фон дер Ляйєн

Серед поляків, які підписалися під закликом про введення санкцій проти Олександра Лукашенка, є депутати від всіх партій

106 членів Європарламенту, в тому числі 16 з Польщі, підписалися під закликом застосувати санкції по відношенню до білоруського президента Олександра Лукашенка за фальсифікацію виборів, а також за репресії проти протестувальників. Про це повідомляє Polskie Radio.

«Євродепутати направили лист з цього питання головам Європейської ради Шарлю Мішелю і Європейської комісії Урсуле фон дер Ляйєн. На даний момент, в попередньому списку людей, щодо яких повинні ввести санкції, немає білоруського президента. Рішення за списком, в якому в даний час 17 прізвищ, а в кінцевому підсумку їх має бути близько 30, буде прийнято на наступному тижні», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що серед поляків, які підписалися під закликом про введення санкцій проти Олександра Лукашенка, є депутати від всіх партій.

Зазначимо, що 11 серпня парламент Білорусі оприлюднив заяву щодо протестів в країні, які розпочались 9 серпня після виборів президента. Депутати назвали їх спробою дестабілізації ситуації у країні, а дії правоохоронців – адекватними.

У Білорусі 9 серпня пройшли вибори президента, які з перших днів виборчої кампанії супроводжувалися масовими протестами проти чинного лідера Олександра Лукашенка. У Мінську та інших містах 9 серпня акції протесту переросли в зіткнення протестувальників з силовиками і обернулися жорсткими затриманнями. Застосовувалися водомети, гумові кулі, сльозогінний газ і світлошумові гранати.

Напередодні Центральна виборча комісія Білорусі оновила попередні дані про результати голосування на виборах президента. Лідирує зі значним відривом Олександр Лукашенко.

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