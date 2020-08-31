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    У світі

    Латвія «зняла з порядку денного» візит Лукашенка до Риги

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    Візит Лукашенка до Латвії був запланований на квітень наступного року - Латвія «зняла з порядку денного» візит Лукашенка до Риги
    Візит Лукашенка до Латвії був запланований на квітень наступного року

    Латвія та інші країни ЄС не визнають результатів виборів, візит неможливий і знімається з порядку денного - міністр

    Керівник міністерства закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич заявив, що запланований на квітень візит президента Білорусі Олександра Лукашенка до Риги «зняли з порядку денного». Про це повідомляє телеграм-канал Радиё Беларусь.

    «У зв'язку з недавніми подіями в Білорусі і тим фактом, що Латвія та інші країни ЄС не визнають результатів виборів, візит неможливий і знімається з порядку денного», - сказав він.

    Як повідомлялося, 30 серпня на протестах у Мінську затримали вже щонайменше 125 осіб.

    На «Марш миру і незалежності» у Мінську прийшли понад 200 тисяч людей, більше, ніж на першу масову демонстрацію, яку назвали найбільшою в історії незалежної Білорусі.

    30 серпня, в день народження Олександра Лукашенка, в центр Мінська в район площі Незалежності влада стягнула кілька колон спецтехніки і автозаків, щоб перешкодити людям провести чергову акцію протесту. Пізніше в центрі Мінська сталися сутички.

    Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.

    До слова, 23 серпня експрезидентка Литви Даля Грібаускайте стала у ланцюг солідарності з білорусами.

    Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки відправляють представника Державного департаменту Бігуна у Росію і Литву для проведення перемовин щодо мирного вирішення кризи у Білорусі.

    Нагадаємо, у неділю в Мінську продовжилися масові протести.

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