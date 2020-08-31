Латвія «зняла з порядку денного» візит Лукашенка до Риги



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Візит Лукашенка до Латвії був запланований на квітень наступного року

Латвія та інші країни ЄС не визнають результатів виборів, візит неможливий і знімається з порядку денного - міністр

Керівник міністерства закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич заявив, що запланований на квітень візит президента Білорусі Олександра Лукашенка до Риги «зняли з порядку денного». Про це повідомляє телеграм-канал Радиё Беларусь.

«У зв'язку з недавніми подіями в Білорусі і тим фактом, що Латвія та інші країни ЄС не визнають результатів виборів, візит неможливий і знімається з порядку денного», - сказав він.

Як повідомлялося, 30 серпня на протестах у Мінську затримали вже щонайменше 125 осіб.

На «Марш миру і незалежності» у Мінську прийшли понад 200 тисяч людей, більше, ніж на першу масову демонстрацію, яку назвали найбільшою в історії незалежної Білорусі.

30 серпня, в день народження Олександра Лукашенка, в центр Мінська в район площі Незалежності влада стягнула кілька колон спецтехніки і автозаків, щоб перешкодити людям провести чергову акцію протесту. Пізніше в центрі Мінська сталися сутички.

Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.

До слова, 23 серпня експрезидентка Литви Даля Грібаускайте стала у ланцюг солідарності з білорусами.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки відправляють представника Державного департаменту Бігуна у Росію і Литву для проведення перемовин щодо мирного вирішення кризи у Білорусі.

Нагадаємо, у неділю в Мінську продовжилися масові протести.