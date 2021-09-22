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    У Білорусі рекордне число заражень Covid-19 з початку пандемії

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    20 вересня міністр охорони здоров'я Білорусі повідомив, що в країну прийшла четверта хвиля Covid-19 - У Білорусі рекордне число заражень Covid-19 з початку пандемії
    20 вересня міністр охорони здоров'я Білорусі повідомив, що в країну прийшла четверта хвиля Covid-19
    фото з відкритих джерел

    За добу у майже 2 тисяч білорусів підтвердили коронавірус

    У Білорусі за добу було виявлено рекордне з початку пандемії число заражених коронавірусом – 1 989 осіб. Про це в середу, 22 вересня, повідомляє «КП Білорусь».

    Зазначається, що за добу померли 13 пацієнтів з Covid-19, що також є рекордним показником. Було проведено майже 31 тисячу тестів. Всього за час пандемії в Білорусії виявлено понад 522,2 тис. інфікованих Covid-19, померло трохи більше 4 тисяч осіб.

    Попередній антирекорд заражень був зафіксований в Білорусії 17 вересня. За добу в республіці підтвердили зараження коронавірусом у 1986 осіб. 20 вересня міністр охорони здоров'я Білорусі повідомив, що в країну прийшла четверта хвиля Covid-19.

    У серпні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що коронавірус «нікуди не піде в найближчі роки».

    При цьому в Білорусі не вводили жорстких карантинних обмежень через коронавірус. Лукашенко пояснював це економічними причинами і називав те, що відбувається навколо пандемії, психозом.

    До слова, глава МОЗ України оголосив про введення обов'язкової вакцинації.

    Також вакциновані українці отримають знижки на таксі. Нагадаємо, від Covid-19 в Україні повністю вакциновано понад 5 мільйонів людей.

    Як відомо, влада Івано-Франківська заохочує до вакцинації цікавими подарунками.

    Також, мер Івано-Франківська пообіцяв преміювати навчальний заклад, який першим вакцинує 100% працівників.

    Як раніше повідомлялося, у Вінниці місцева влада вирішила заохочувати містян до вакцинації від коронавірусу цінними призами. Участь у розіграші призів зможуть взяти всі, хто від початку вересня зареєструється і отримає щеплення у пунктах вакцинації.

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    Теги: Білорусь здоров'я статистика епідемія коронавірус
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    У Білорусі рекордне число заражень Covid-19 з початку пандемії