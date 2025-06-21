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Лукашенко звільнив політв’язнів «на прохання Трампа»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Лукашенко звільнив політв’язнів «на прохання Трампа»
Світлана Тихановська обіймає свого чоловіка, білоруського опозиціонера Сергія Тихановського, звільненого з ув’язнення в Білорусі
фото: скріншот із відео

Переговори очільника Білорусі та спецпосланця президента США Кіта Келлога тривали шість із половиною годин

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко видав указ про звільнення 14 політв’язнів на прохання президента США Дональда Трампа. Як інформує «Главком», про це сказала його речниця Наталія Ейсмонт, яку цитує близький до Лукашенка Telegram-канал «Пул Первого».

За її словами, більшість звільнених – не громадяни Білорусі. Зокрема, серед них є двоє громадян Японії, троє громадян Польщі, двоє громадян Латвії, а також громадяни Естонії, Швеції та США.

Кілька білорусів зі списку – це, каже Ейсмонт, «особи, засуджені за екстремістську й терористичну діяльність». Таким, зокрема, є Сергій Тихановський. Рішення про його звільнення, мовляв, ухвалили «з гуманних міркувань, з метою возз'єднання сім'ї».

Речниця Лукашенка також розповіла, що переговори очільника Білорусі та спецпосланця президента США Кіта Келлога тривали шість із половиною годин «і торкнулися питань американських і європейських санкцій щодо Білорусі, конфліктів в Україні та на Близькому Сході, а також відносин Білорусі з Росією та Китаєм».

Нагадаємо, сьогодні, 21 червня, на тлі візиту спецпосланця президента США Кіта Келлога на волю вийшли 14 білоруських політичних вʼязнів, серед яких Сергій Тихановський, Наталя Дуліна та Ігор Корней.

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська зустрілася зі своїм чоловіком після пʼяти років увʼязнення Сергія. У 2020 році тоді ще блогер Сергій Тихановський оголосив про свій намір балотуватися у президенти. Однак, коли йому заборонили це зробити, свої документи в Центральну виборчу комісію подала його дружина.

Невдовзі чоловіка затримали, зокрема за звинуваченнями в організації масових заворушень, а наступного року – засудили до 18 років колонії суворого режиму.

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Теги: Олександр Лукашенко засуджені звільнення Світлана Тихановська Кіт Келлог

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