Спецпосланець Трампа приїхав до Білорусі на переговори і потиснув руку Лукашенку

Зустріч між білоруською та американською делегаціями відбулася в Палаці незалежності, що в Мінську

Лукашенко заявив Келлогу, що той «наробив шуму у світі» своїм приїздом

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся зі спецпосланцем президента США щодо України Кітом Келлогом. Як інформує «Главком», про це повідомила адміністрація Лукашенка.

Пропагандистські медіа показали момент зустрічі спецпосланця із самопроголошеним президентом. Вони потиснули один одному руки та обійнялися.

Лукашенко заявив Келлогу, що той «наробив шуму у світі» своїм приїздом.

«Я дуже сподіваюся, що наша розмова буде дуже щирою, відкритою. В іншому разі, чого зустрічатися… Якщо мудрувати, хитрувати один перед одним, ми результату не досягнемо», – заявив самопроголошений лідер.

Він пообіцяв спецпосланцеві, що він «у повній безпеці» на території Білорусі й за цей час нібито «не станеться жодної ескалації».

Сам же Келлог буцімто «подякував за гостинність та зустріч». «Ми живемо в дуже небезпечний час, коли ті кризи, з якими ми стикаємося, можуть різко ескалувати, розростатися, якщо ми не будемо мудрими та справедливими», – цитують його слова в адміністрації Лукашенка.

Зустріч між білоруською та американською делегаціями відбулася в Палаці незалежності, що в Мінську. На порядку денному переговорів були ситуація у світі, регіональна тематика та білорусько-американські відносини.

Раніше повідомлялося, що спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог має намір відвідати Білорусь для зустрічі з Олександром Лукашенком.

Раніше «Главком» повідомляв, що Кіт Келлог розповів, як бачить завершення війни РФ в Україні. Сполучені Штати порівняли пропозиції України та Росії щодо врегулювання війни й на їх основі виробили свій варіант досягнення миру.

Нагадаємо, «Главком» писав, що спеціальний представник Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог порівняв президента України Володимира Зеленського з 16-м президентом США Авраамом Лінкольном.