Головна Думки вголос Вадим Денисенко
search button user button menu button
Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

Що насправді обговорювали Келлог і Лукашенко

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Зустріч Лукашенка зі спецпосланцем США Кітом Келлогом
фото: president.gov.by

Що насправді обговорював Лукашенко з Келлогом?

Зустріч Лукашенка з Келлогом. Ніяким мирним посередником Лукашенко не буде.

  1. Я не вірю в історії про Лукашенка-миротворця, який ледве що не стане посередником в переговорах РФ-Україна. Чому? Та тому, що він не може впливати на Путіна. Від слова ніяк. По-друге, Україна відмовиться від такого посередництва після 2022 року. Перелік «чому ні» можу продовжити, але поки достатньо.
  2. Читав днями екзотичну версію, що через Луку Трамп щось хоче передати Сі. Більшої маячні складно вигадати. Але білорусам вона чомусь подобається.
  3. Моя версія залишається незмінною. Келлог мав «поміряти температуру» готовності/неготовності Білорусі стати плацдармом для майбутнього теоретичного наступу росіян на Прибалтику/Польщу/Україну після навчань Захід 2025. І, напевне, він мав отримати попередження цього не робити.

У цьому контексті я повторю те, що і говорив раніше: Лукашенко на це не піде через позицію Китаю, якому потрібна нормалізація стосунків з ЄС. І ринки ЄС. Напад через Білорусь на Україну і, тим більше, країну ЄС, буде аргументом для погіршення тих самих стосунків і втратою надприбуткового бізнесу.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Білорусь росія США Олександр Лукашенко Кіт Келлог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп: Було б набагато краще, якби Росія була в G8
Трамп назвав виключення Росії з G8 помилкою
22 травня, 05:42
Речники Білого дому утрималися від будь-яких коментарів
Адміністрація Трампа відмовилась коментувати операцію «Павутина»
1 червня, 20:28
Путін прагне розділу Української держави
Путін вірить у перемогу над Україною і готовий воювати й надалі – розвідка США
24 травня, 19:31
Зеленський: Червень 2026-го – ми всі сподіваємося, що війни вже не буде
«Аналіз розвідок показує…». Зеленський назвав дату, коли Росія втратить можливості вести війну
28 травня, 10:07
СБУ уразила за день одразу п'ять військових аеродромів РФ (оновлено)
СБУ уразила за день одразу п'ять військових аеродромів РФ (оновлено)
1 червня, 16:24
Ліндсі Грем прокоментував заяву Дмитра Медведєва
Сенатор Грем саркастично прокоментував заяву Медведєва: Вітаю з рідкісним моментом чесності
3 червня, 16:29
Родніна відмовилася підтвердити, що у Росії жити вигідніше, ніж у США
Одіозна депутатка і олімпійська чемпіонка вважає, що росіяни мають фінансові переваги перед американцями
3 червня, 16:53
Повітряні сили попереджали про загрозу балістики
Повітряна тривога в Києві тривала 11 хвилин
9 червня, 10:29
Європейські партнери планують створити спеціальний інвестиційний фонд під егідою ЄС на кшталт Euroclear
Євросоюз знайшов спосіб, як отримати більше грошей від заморожених активів РФ – Politico
19 червня, 14:05

Вадим Денисенко

Що насправді обговорювали Келлог і Лукашенко
Що насправді обговорювали Келлог і Лукашенко
Трамп знав про атаку на Київ?
Трамп знав про атаку на Київ?
Удар по Ірану. Чого Україні варто повчитися в Ізраїлю
Удар по Ірану. Чого Україні варто повчитися в Ізраїлю
Путін скликає свій Радбез. Що це означає?
Путін скликає свій Радбез. Що це означає?
Сварка Трампа та Маска. Нам потрібно радіти чи переживати?
Сварка Трампа та Маска. Нам потрібно радіти чи переживати?
Трамп у пастці Путіна: що чекає США і Україну до осені
Трамп у пастці Путіна: що чекає США і Україну до осені

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
249K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 червня: ситуація на фронті
96K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 червня 2025
83K
Ультиматум Кремля: Путін назвав вимоги для припинення війни
28K
Путін: Україна – наша
15K
«Варшава завжди претендувала на захід України». Польща відреагувала на статтю італійського ЗМІ
13K
Атака на Україну, заяви Трампа: головне за ніч

Новини

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
16 червня, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48

Прес-релізи

HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
20 червня, 19:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua