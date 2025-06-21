Що насправді обговорювали Келлог і Лукашенко
Що насправді обговорював Лукашенко з Келлогом?
Зустріч Лукашенка з Келлогом. Ніяким мирним посередником Лукашенко не буде.
- Я не вірю в історії про Лукашенка-миротворця, який ледве що не стане посередником в переговорах РФ-Україна. Чому? Та тому, що він не може впливати на Путіна. Від слова ніяк. По-друге, Україна відмовиться від такого посередництва після 2022 року. Перелік «чому ні» можу продовжити, але поки достатньо.
- Читав днями екзотичну версію, що через Луку Трамп щось хоче передати Сі. Більшої маячні складно вигадати. Але білорусам вона чомусь подобається.
- Моя версія залишається незмінною. Келлог мав «поміряти температуру» готовності/неготовності Білорусі стати плацдармом для майбутнього теоретичного наступу росіян на Прибалтику/Польщу/Україну після навчань Захід 2025. І, напевне, він мав отримати попередження цього не робити.
У цьому контексті я повторю те, що і говорив раніше: Лукашенко на це не піде через позицію Китаю, якому потрібна нормалізація стосунків з ЄС. І ринки ЄС. Напад через Білорусь на Україну і, тим більше, країну ЄС, буде аргументом для погіршення тих самих стосунків і втратою надприбуткового бізнесу.
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