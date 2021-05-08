Макрон розповів, які питання обговорять на найближчому саміті ЄС

Саміт ЄС розгляне різні заходи у відповідь на санкції Росії, упевнений Макрон

Зустріч глав держав та голів урядів країн-членів Європейського Союзу відбудеться 25 травня

Президент Франції Еммануель Макрон розповів, які питання країни Європейського союзу мають намір обговорити в ході саміту, що відбудеться 25 травня. Зокрема, ітиметься про Росію і Brexit. Про це він заявив за підсумками неформальної зустрічі глав ЄС, пише РБК.

Глава Франції зазначив, що тема РФ і Brexit піднімалася і в ході сьогоднішньої зустрічі.

«Ми обговорили Росію і Brexit. До цих тем ми також повернемося 25 травня», – заявив Макрон.

Нагадаємо, раніше держсекретар при МЗС Франції Клеман Бон заявив, що саміт ЄС розгляне різні заходи у відповідь на санкції Росії. Бон відзначав, що реакція РФ на санкції Євросоюзу була непропорційною, провела низку висилок і вжила заходів проти чиновників ЄС.

Він додав, що уряд Франції не може не реагувати на ситуацію, що склалася.

Як відомо, Росія ввела санкції проти восьми представників ЄС. Окремо до списку санкцій потрапив глава Європарламенту Давид Сассолі. Згодом у Євросоюзі заявили, що залишають за собою право вжити відповідних заходів на санкції РФ.

Нагадаємо, глава Європарламенту різко відреагував на санкції РФ та процитував Толстого.

Крім очільника Європарламенту Сассолі під російські санкції потрапили керівник прокуратури Берліна, а також посадовці з країн Балтії. Загалом російське МЗС ввело санкції проти восьми представників Євросоюзу.

У заяві російське міністерство звинуватило Євросоюз у продовженні «політики нелегітимних односторонніх обмежувальних заходів щодо російських громадян і організацій».

«Тільки в березні 2021 року неправомірним обмеженням ЄС були піддані шість росіян», – сказано в заяві.

Тож у відповідь на введені 2 і 22 березня цього року Радою ЄС санкції проти шести російських громадян МЗС Росії оголосило власні обмеження проти громадян ЄС. Відтепер в'їзд в РФ їм заборонений.

Додамо, що напередодні Європарламент прийняв резолюцію щодо відключення Росії від SWIFT.