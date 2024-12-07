SpaceX розширить доступ України до більш захищених супутників Starshield

Контракт передбачає, що 2,5 тис. терміналів Starlink, які вже перебувають в Україні, отримають доступ до Starshield – засекреченого і зашифрованого сигналу через Starlink

«Контракти мають спільну мету «полегшити підключення до інтернету в Україні», – зазначили в управлінні Командування космічних систем

Компанія Ілона Маска SpaceX отримала контракт від Пентагону на розширення доступу України до більш захищеної, мілітаризованої версії своєї супутникової мережі Starlink. Про це агентству Bloomberg повідомили в Управлінні комерційних супутників Командування космічних систем.

Контракт передбачає, що 2 500 терміналів Starlink, які вже перебувають в Україні, отримають доступ до Starshield – засекреченого і зашифрованого сигналу через Starlink, який складніше зламати або заглушити. Це на додачу до 500 терміналів, які були підключені до Starshield раніше.

«Контракти мають спільну мету «полегшити підключення до інтернету в Україні. Обидва контракти передбачають надання послуг впродовж 2025 року», – зазначили в управлінні.

Контракт уклали ще в серпні, але раніше цієї їнформації не розкривали. Чинний президент Джо Байден прагнув надати Україні більше важелів впливу в очікуванні того, що Трамп буде тиснути на українського президента Володимира Зеленського, щоб той провів переговори з Росією для припинення війни.

Командування космічних систем відмовилося розкрити вартість нового контракту, хоча попередня угода з Європейським командуванням Збройних сил США на 500 терміналів була укладена на суму близько $40 млн.

Як повідомлялося, окупанти почали масово використовувати нелегально отримані термінали зв'язку Starlink для підвищення ефективності ударів дронами та артилерією. Про це повідомляє Washington Post.

Журналісти пишуть, що зв’язок допомагає росіянам краще координувати дії під час наступальних операцій, використовувати більше дронів і точніше наводити артилерійський вогонь. Це відбувається, попри спроби США обмежити витік технологій, які входять до переліку заборонених для експорту до Росії.

До слова, представники США та компанії SpaceX навчилися боротися з несанкціонованим використанням терміналів Starlink окупантами.

Раніше компанія SpaceX, що належить мільярдеру Ілону Маску, здійснила запуск надважкого космічного апарата багаторазового використання Super Heavy-Starship. На старті був присутній обраний президент США Дональд Трамп.