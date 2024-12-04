Кандидат на посаду глави ФБР у США став жертвою атаки іранських хакерів

Кіберзлочинці отримали доступ до записів частини розмов Кеша Пателя

Висунутий обраним президентом США Дональдом Трампом на посаду директора Федерального бюро розслідувань (ФБР) Кеш Патель став жертвою атаки хакерів з Ірану. Про це пише CNN.

Кіберзлочинці отримали доступ до записів частини розмов Пателя. Спецслужба повідомила його про те, що сталося.

Висунутий 30 листопада на посаду голови ФБР Кеш Патель раніше працював у Раді національної безпеки Білого дому, був радником виконувача обов'язків директора національної розвідки, а під кінець президентського терміну Трампа очолив апарат міністра оборони США.

Як зазначала телекомпанія NBC, Патель вважається «максимально відданим прихильником» Трампа, він переконаний, що перемога на виборах 2020 року була «вкрадена» демократом Джо Байденом. Він також закликав до проведення чисток у ФБР та Мін'юсті США.

Раніше стало відомо про те, що директор ФБР Крістофер Рей може залишити свою посаду після переходу влади до адміністрації Дональда Трампа, який раніше переміг на президентських виборах США.

До слова, британські правоохоронці заарештували одного з найбільш розшукуваних ФБР терористів – 46-річного громадянина США Даніеля Андреаса Сан-Дієго.Як повідомляється, Сан-Дієго перебував у списку найбільш розшукуваних терористів ФБР, його підозрюють у скоєнні двох вибухів: у біотехнологічній корпорації в місті Емерівілл та харчовій компанії в Плезантоні, штат Каліфорнія у серпні та вересні 2003 року. І хоча внаслідок вибухів ніхто не постраждав, як зазначає ФБР, один із них був спрямований, щоб завдати шкоди рятувальникам, які першими прибули на місце події.