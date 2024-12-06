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На Закарпатті з’явиться новий індустріальний парк: деталі

Катерина Іванова
glavcom.ua
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На Закарпатті з’явиться новий індустріальний парк: деталі
Основний напрям парку – переробна промисловість. На території «Мужай» планується виробництво харчових продуктів, меблів, причепів тощо
фото: Закарпатська ОВА

«Мужай» став 98-м індустріальним парком, зареєстрованим в Україні

Кабінет міністрів вніс до Реєстру новий індустріальний парк «Мужай» у Закарпатській області. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Парк розташований на території Берегівської громади, має площу 30,5 га, планується створення 427 нових робочих місць.

Основний напрям парку – переробна промисловість. На території «Мужай» планується виробництво харчових продуктів, меблів, причепів тощо.

Міськрада Берегове виділила землю під індустріальний парк у 2023 році. Ініціатор створення «Мужай» – Орест Величко, який у відкритих реєстрах вказаний як бенефіціар юридичної компанії «Ес. Ві. Сіті Груп» (Львів) та «Астей Транс Логістик». Також серед бенефіціарів парку «Мужай» бізнесмен з Берегового Федір Товт.

У повідомленні зазначають, що «Мужай» став 98-м індустріальним парком, зареєстрованим в Україні.

У Мінекономіки нагадують, що учасники зареєстрованих індустріальних парків отримують низку податкових та митних стимулів, включно зі звільненням від імпортного ПДВ, мита на обладнання, податку прибуток на 10 років.

У 2025 році уряд планується виділити 1 млрд грн на будівництво та модернізацію промислової інфраструктури в індустріальних парках.

Індустріальний парк – це територія, на якій зонування та планування відбувається з метою промислового розвитку. Індустріальні парки зазвичай розташовані на окраїнах або за межами населених пунктів. Також розташування парків визначається доступом до автомагістралей, залізниць, аеропортів та портів.

Нагадаємо, новий індустріальний парк «Інтеграл» буде створено у Вінниці на території колишнього лампового заводу. Про це повідомив мер міста Сергій Моргунов. «Сьогодні дали старт створенню п'ятого індустріального парку у Вінниці. ТОВ «Інвест Холдинг Компані» планує інвестувати в його будівництво 1 млрд грн. Згодом тут буде працевлаштовано близько 930 осіб», – розповів Моргунов.

Він наголосив, що залучення інвестицій і відкриття нових виробництв під час війни критично важливі для життя громади.

До слова, Кабінет міністрів ухвалив рішення про створення ще двох індустріальних парків із понад 3,4 тис. робочих місць. Про це повідомила пресслужба уряду.

У Рівненській області започаткують індустріальний парк зі спеціалізацією на промислове перероблювання. Очікується створення 1,4 тис. робочих місць та інвестиції на суму понад 1 млрд грн.

Індустріальний парк на Львівщині спеціалізуватиметься на переробній промисловості з особливим акцентом на меблевому виробництві. Інвестиції становитимуть понад 2 млрд грн. Очікується створення понад 2 тис. нових робочих місць. 

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Теги: Мінекономіки Львів будівництво промисловість індустріальний парк бізнесмен

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