Скільки насправді працюють держслужбовці у США? Ілон Маск здивував цифрами

Маск: лише 1% держслужбовців у США відпрацьовує повний тиждень

Усього 1% американських держслужбовців приходить на роботу усі п'ять днів на тиждень, звернув увагу на проблему в соцмережі X підприємець Ілон Маск. Так бізнесмен відреагував на опубліковані дані сенатського звіту про статистику відвідування серед чиновників у США.

«Якщо виключити охоронців та обслуговуючий персонал, то кількість державних службовців, які приходять особисто та працюють 40 годин на тиждень, наближається до 1%! Майже ніхто», – підкреслив Маск.

Раніше засновник компанії SpaceX зазначив, що через бюрократію на ремонт сходів у Пентагоні сьогодні йде більше часу, ніж знадобилося на будівництво всього міністерства в 1940-х роках. Такі відомості він одержав від високопоставлених військових чиновників.

Нагадаємо, обраний президент Трамп оголосив, що Маск матиме посаду голови нового Департаменту державної ефективності. Політик висловив думку, що підприємець сприятиме скороченню марнотратства витрат у США та прокладе шлях для демонтажу урядової бюрократії.



