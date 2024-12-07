Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Скільки насправді працюють держслужбовці у США? Ілон Маск здивував цифрами

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Скільки насправді працюють держслужбовці у США? Ілон Маск здивував цифрами
Маск розкритикував роботу держслужбовців у США
фото із відкритих джерел

Маск: лише 1% держслужбовців у США відпрацьовує повний тиждень

Усього 1% американських держслужбовців приходить на роботу усі п'ять днів на тиждень, звернув увагу на проблему в соцмережі X підприємець Ілон Маск. Так бізнесмен відреагував на опубліковані дані сенатського звіту про статистику відвідування серед чиновників у США.

«Якщо виключити охоронців та обслуговуючий персонал, то кількість державних службовців, які приходять особисто та працюють 40 годин на тиждень, наближається до 1%! Майже ніхто», – підкреслив Маск.

Раніше засновник компанії SpaceX зазначив, що через бюрократію на ремонт сходів у Пентагоні сьогодні йде більше часу, ніж знадобилося на будівництво всього міністерства в 1940-х роках. Такі відомості він одержав від високопоставлених військових чиновників.

Нагадаємо, обраний президент Трамп оголосив, що Маск матиме посаду голови нового Департаменту державної ефективності. Політик висловив думку, що підприємець сприятиме скороченню марнотратства витрат у США та прокладе шлях для демонтажу урядової бюрократії.

 
 

Читайте також:

Теги: робота Ілон Маск соцмережі соціум бізнесмен США президент чиновник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гарріс програє Трампу на думку букмекерів
Результати виборів у США: букмекери назвали ім'я нового президента
6 листопада, 09:01
За словами Зеленського, у кількох областях зафіксовані удари «Калібрами» з касетними боєприпасами
Зеленський прокоментував масований обстріл України
28 листопада, 11:48
Маск може отримати переваги від президентства Трампа
«Йому обіцяли багато»: ЗМІ назвали ще одного «переможця» виборів у США
7 листопада, 09:43
Сергій Лавров прокоментував ініціативу Трампа щодо завершення війни в Україні
Не уявляю, як Трамп може зупинити війну в Україні – Лавров
15 листопада, 21:40
Бразилія цими днями приймає на саміті впливових політиків з усього світу
Країни G20 не згадували одного політика на саміті у Бразилії – Politico
19 листопада, 16:53
Британці відчувають брак коштів на життя
Майже чверть британців живуть на межі бідності: дані офіційного звіту
23 листопада, 04:30
Посольство США відновило в Україні роботу
Посольство США в Україні вже відновило роботу
21 листопада, 00:47
Болгари не поспішають працювати у туризмі
Болгарія страждає від браку працівників у одній галузі
25 листопада, 10:43
Після обрання президентом Дональда Трампа адміністрація Байдена прагне встигнути передати Україні схвалену військову допомогу
Зеленський: США готують пакет військової допомоги Україні на $725 млн
30 листопада, 22:05

Економіка

ЄБРР надасть €80 млн на будівництво в Україні об'єктів розподіленої газової генерації
ЄБРР надасть €80 млн на будівництво в Україні об'єктів розподіленої газової генерації
ЄС не зміг схвалити 15-й пакет санкцій проти РФ. Дві країни заблокували рішення
ЄС не зміг схвалити 15-й пакет санкцій проти РФ. Дві країни заблокували рішення
Російський «Аерофлот» скуповує старі літаки, аби розібрати їх на запчастини
Російський «Аерофлот» скуповує старі літаки, аби розібрати їх на запчастини
Економіка Німеччини має надію на відновлення – Bloomberg
Економіка Німеччини має надію на відновлення – Bloomberg
У столиці Японії в оригінальний спосіб боротимуться із падінням народжуваності
У столиці Японії в оригінальний спосіб боротимуться із падінням народжуваності
Дрони для України: скільки коштів зібрали чехи за рік
Дрони для України: скільки коштів зібрали чехи за рік

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
117K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 грудня: ситуація на фронті
42K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 грудня 2024
41K
День Збройних сил України 2024: теплі привітання у листівках, віршах і прозі
25K
День святого Миколая 2024: гарні привітання у листівках, віршах і прозі
15K
«Я сам до вас приїхав». Алієв прибув до Курської області і звернувся до ФСБ
12K
Росія пропонує по 400 тис. рублів за мобілізацію: скільки українців пішли до армії ворога

Новини

7 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Атака на Запоріжжя та Кривий Ріг. Анулювання результатів виборів у Румунії. Головне за 6 грудня
Вчора, 21:16
Графіки відключення світла на 7 грудня: «Укренерго» оновило дані
Вчора, 18:12
6 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:12
5 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 грудня, 00:00
Оборонці Маріуполя отримали дипломи від французької кулінарної школи (фото)
4 грудня, 11:57

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua