Маск прокоментував заклик іранського лідера знищити Ізраїль

Іранська сторона підтримала терористів ХАМАС в їх нападі на Ізраїль

«Усе, що насправді відбувається, десятиліття за десятиліттям – це нескінченний цикл насильства та помсти. Настав час подумати про щось інше»

Американський мільярдер Ілон Маск різко виступив проти верховного лідера Ірану Алі Хаменеї після закликів знищити Ізраїль. Про це він повідомив у своєму обліковому записі в соцмережі Х.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Всесвітньо успішний бізнесмен Маск прокоментував публікацію Хаменеї про те, що «узурпаторський сіоністський режим буде знищено». За словами Маска, офіційна позиція Хаменеї зрозуміла: фактичною метою є знищення Ізраїлю, а не просто підтримка палестинців. Проте мільярдер наголосив, що цього не станеться.

«Усе, що насправді відбувається, десятиліття за десятиліттям – це нескінченний цикл насильства та помсти. Настав час подумати про щось інше», – зауважив Маск.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, 7 жовтня Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю. Бойовики Гази проникли до Сдероту – невеличкого міста в Південному окрузі Ізраїлю.

Ізраїльська армія після масованого ракетного обстрілу з боку палестинського анклаву вдарила по території Сектора Гази. Міністр оборони Ізраїлю дав розпорядження про терміновий збір резервістів.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що його країна перебуває у стані війни, а не загострення конфлікту з Палестиною, і обов'язково переможе.

Іранська сторона підтримала терористів ХАМАС в їх нападі на Ізраїль. Радник верховного лідера країни Рахім Сафаві привітав палестинців з початком найбільшої за останні роки операції.

Будь ласка, читайте текст після реклами