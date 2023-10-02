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Лауреат премії Нобеля з медицини: користувачі соцмереж гнівно відреагували

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Лауреат премії Нобеля з медицини: користувачі соцмереж гнівно відреагували
Вручення премії Нобеля не обійшлось без скандалів
фото з відкритих джерел

Нобелівську премію з медицини дали за методику, яка застосовується у вакцинах від Covid-19

Нобелівську премію з медицини та фізіології присудили вченим Каталін Каріко (Угорщина) та Дрю Вайсману (США). Про це пише France 24

Вчені отримали нагороду за «відкриття щодо модифікацій нуклеозидних підстав, які дозволили розробити ефективні мРНК-вакцини проти Covid-19».

За даними ВВС, вчені не брали безпосередньої участі у створенні вакцин від коронавірусу, але з 1990-х років займалися дослідженнями технології, яка й призвела до розробки вакцин. До пандемії ця технологія вважалася експериментальною, але зараз її використовують мільйони людей у ​​всьому світі. У період пандемії на основі технології мРНК було створено вакцини компаній Moderna та Pfizer/BioNTech.

Більшість користувачів соцмережі із захопленням вітають вчених, проте зустрічаються коментарі із критикою вибору Нобелівського комітету. У офіційному аккаунті  акаунті премії у соціальній мережі  Facebook і взагалі  вибір був розкритикований суспільством. 

«Не могли б ви пояснити жертвам технології мРНК, чому було присуджено Нобелівську премію?», «Хіба вона ефективна? Як?», «Справжні злочинці винагороджені за вбивство мільйонів», «Вам, люди, треба частіше виходити з дому. Вакцини виявилися неефективними, вони гасять імунітет і вони небезпечні», «Я не згоден з нагородою», – обурюються користувачі.

Зазначимо, що протягом багатьох років премія з медицини увінчувала новаторські відкриття, такі як рентгенівське випромінювання, пеніцилін, інсулін і ДНК, тощо. Першою була оголошена премія з медицини  в Стокгольмі, а потім будуть нагороди з фізики у вівторок, хімії в середу та літератури в четвер.

Премія миру, найбільш довгоочікувана і єдина Нобелівська премія, оголошена в Осло, буде оголошена в п’ятницю, а 9 жовтня  буде оголошено хто отримає цьогорічну премію з економіки.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та російський політик Олексій Навальний входять до числа фаворитів букмекерів на Нобелівську премію миру-2023. Про це повідомляє Sky News.Проте експерти вважають, що шанси Зеленського і Навального на здобуття премії невеликі.

До слова, Фундація Нобеля скасувала своє рішення про запрошення послів Росії та Білорусі на церемонію нагородження Нобелівської премії в Стокгольмі. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.  Минулоріч Фундація Нобеля не запрошувала російських та білоруських послів як відповідь на російську агресію проти України. 

Нагороди, вперше вручені в 1901 році, були створені шведським винахідником і філантропом Альфредом Нобелем у його заповіті 1895 року, щоб відзначити тих, хто «приніс найбільшу користь людству».
Читайте також: На Нобелівську премію миру висунуть організації, що допомагають ухилянтам в Україні, Білорусі та РФ
Теги: медицина вчені запрошення премія імунітет президент Олексій Навальний Нобелівська премія Володимир Зеленський технології Угорщина соцмережі

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