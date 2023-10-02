Лауреат премії Нобеля з медицини: користувачі соцмереж гнівно відреагували

Нобелівську премію з медицини дали за методику, яка застосовується у вакцинах від Covid-19

Нобелівську премію з медицини та фізіології присудили вченим Каталін Каріко (Угорщина) та Дрю Вайсману (США). Про це пише France 24

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Вчені отримали нагороду за «відкриття щодо модифікацій нуклеозидних підстав, які дозволили розробити ефективні мРНК-вакцини проти Covid-19».

За даними ВВС, вчені не брали безпосередньої участі у створенні вакцин від коронавірусу, але з 1990-х років займалися дослідженнями технології, яка й призвела до розробки вакцин. До пандемії ця технологія вважалася експериментальною, але зараз її використовують мільйони людей у ​​всьому світі. У період пандемії на основі технології мРНК було створено вакцини компаній Moderna та Pfizer/BioNTech.

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Більшість користувачів соцмережі із захопленням вітають вчених, проте зустрічаються коментарі із критикою вибору Нобелівського комітету. У офіційному аккаунті акаунті премії у соціальній мережі Facebook і взагалі вибір був розкритикований суспільством.

«Не могли б ви пояснити жертвам технології мРНК, чому було присуджено Нобелівську премію?», «Хіба вона ефективна? Як?», «Справжні злочинці винагороджені за вбивство мільйонів», «Вам, люди, треба частіше виходити з дому. Вакцини виявилися неефективними, вони гасять імунітет і вони небезпечні», «Я не згоден з нагородою», – обурюються користувачі.

Зазначимо, що протягом багатьох років премія з медицини увінчувала новаторські відкриття, такі як рентгенівське випромінювання, пеніцилін, інсулін і ДНК, тощо. Першою була оголошена премія з медицини в Стокгольмі, а потім будуть нагороди з фізики у вівторок, хімії в середу та літератури в четвер.

Премія миру, найбільш довгоочікувана і єдина Нобелівська премія, оголошена в Осло, буде оголошена в п’ятницю, а 9 жовтня буде оголошено хто отримає цьогорічну премію з економіки.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та російський політик Олексій Навальний входять до числа фаворитів букмекерів на Нобелівську премію миру-2023. Про це повідомляє Sky News.Проте експерти вважають, що шанси Зеленського і Навального на здобуття премії невеликі.

До слова, Фундація Нобеля скасувала своє рішення про запрошення послів Росії та Білорусі на церемонію нагородження Нобелівської премії в Стокгольмі. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко. Минулоріч Фундація Нобеля не запрошувала російських та білоруських послів як відповідь на російську агресію проти України.