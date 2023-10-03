Усі скандали Ілона Маска: референдум на окупованих територіях та підтримка Росії

Мільярдер називав Революцію Гідності «державним переворотом» та спілкувався з Путіним

Американський бізнесмен Ілон Маск продовжує знищувати свою репутацію, просуваючи російські наративи про війну в Україні. У соцмережі X він опублікував мем із президентом Володимиром Зеленським, який супроводив підписом: «Коли минуло 5 хв, і ти ще не просив про мільярд доларів допомоги». Коли Маск рік тому ділився «мирним планом» щодо України, здавалося, він недостатньо розібрався в причинах нинішньої війни. Але тепер мільярдер, як і його соціальна мережа, систематично просуває російську пропаганду. «Слово і діло» згадало й інші скандали під час великої війни, пов'язані з Маском та Україною.

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3 жовтня 2022-го у Twitter, який тоді ще йому не належав, Ілон Маск запропонував «формулу припинення війни» в Україні з чотирьох пунктів:

Повтор референдумів на тимчасово окупованих територіях, але під наглядом ООН. Росія має піти, якщо на те буде воля народу.

Крим залишається у складі Росії.

Водопостачання до Криму має бути забезпечене.

Україна залишиться нейтральною країною.

Пізніше свою «глибоку аналітику» бізнесмен супроводив картою голосування на парламентських виборах в Україні 2012 року, де видно, що східні області підтримували «Партію регіонів».

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«Якщо ви вважаєте, що воля народу має значення, ми повинні в будь-якому конкретному конфліктному регіоні підтримувати волю тих, хто там живе. Більшість України однозначно хоче бути частиною України, але деякі східні частини мають російську більшість і віддають перевагу РФ», – так він відповів на зауваження сенатора Ліндсі Грема.

Як відповідь Маску президент Володимир Зеленський провів у Twitter інше опитування: «Який Ілон Маск вам подобається більше – той, який підтримує Україну чи який підтримує Росію?».

Після серії твітів бізнесмен нарешті написав, що все ще підтримує Україну, але переконаний, що «масштабна ескалація завдасть великої шкоди Україні і, можливо, світу».

З'явилися підозри, що «мирний план» виник у голові Маска після спілкування з президентом країни-агресорки Володимиром Путіним. Маск заперечував факт розмови, заявивши, що говорив диктатором лише одного разу – 18 місяців тому про космос.

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Однак у серпні цього року видання New Yorker з посиланням на тодішнього заступника міністра оборони США Колліна Каля написало, що особисте спілкування Маска і Путіна під час війни все ж таки було. За словами Каля, «Маск нервувався через використання Україною Starlink і шукав спосіб заспокоїти Росію».

Через місяць після публікації «мирного плану» з Маском спілкувався Володимир Зеленський: він запропонував йому приїхати до України, щоби той особисто побачив наслідки російської агресії.

У лютому Маск знову спровокував скандал, назвавши Революцію Гідності «державним переворотом». «Вільні суспільства впливають на держави через діалог/вибори. Поневолені суспільства виходять на вулиці, щоб позбутися репресивних держав. Це база Свободи, Ілоне Маск. В Україні ніколи не було переворотів, але завжди були вільні люди», – відповів Михайло Подоляк.

У вересні цього року зі ЗМІ з'ясувалося, що Маск без дозволу передав своєму біографу приватні повідомлення від міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

«Це не дуже гарно. Я ніколи не оприлюднив і не розповідав про наше листування публічно», – прокоментував Федоров. Через деякий час він заявив, що офіційно дає дозвіл на публікацію свого листування у книзі про Маску.

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З цією книгою, яку написав Волтер Айзексон, пов'язаний один із найгучніших скандалів. З опублікованого у ЗМІ уривка стало відомо, що минулого року Маск таємно наказав своїм інженерам вимкнути мережу супутникового зв'язку Starlink біля Криму, щоб завадити атаці України на російський флот.

Маск відповів, що такого не було, оскільки мережа Starlink взагалі там не активована, але він відмовив Україні у її підключенні. «Очевидним наміром було потопити більшу частину російського флоту, який стояв на якорі. Якби я погодився на їхній запит, то SpaceX стала б прямим співучасником великого акту війни та ескалації конфлікту», – заявив він.

Учора Маск запостив у X мем із президентом Володимиром Зеленським, вочевидь «зіронізувавши» над тим, що до тимчасового бюджету США не включили допомогу Україні.

В Україні дуже різко відреагували на це. «Той випадок, коли хлопець намагався підкорити космос, але щось пішло не так і через 5 хв він був по вуха у лайні», – написав спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Нагадаємо, що платформу Ілона Маска визнали найбільшим засобом поширення російської пропаганди. X, колишній Twitter, який більше не входить до кодексу, є платформою з найбільшим відсотком поширення постів про дезінформацію.

Раніше Ілон Маск відзначився скандальною заявою про український контрнаступ: він заявив, що під час бою гине багато воїнів заради «незначних територіальних здобутків».