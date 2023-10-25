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«Київстар» із 31 жовтня припинить надавати одну з найдавніших послуг

Ростислав Вонс
glavcom.ua
«Київстар» із 31 жовтня припинить надавати одну з найдавніших послуг
З 31 жовтня 2023 року «Київстар» припинить надавати послугу надсилання та отримання MMS для всіх абонентів мережі
фото з відкритих джерел

Зміни пов’язані з тим, що обмін MMS повідомленнями не має попиту, а сама технологія вже застаріла

«Київстар» з 31 жовтня 2023 року припиняє надавати послугу надсилання та отримання MMS для всіх абонентів мережі. Про це йдеться на сайті компанії.

«Функція Автовідповідач у вигляді MMS, яка надається на базі послуги, та пакети MMS, що входять в умови деяких корпоративних тарифних планів, також припинять свою дію», – йдеться в повідомленні.

Зміни пов’язані з тим, що обмін MMS повідомленнями не має попиту, а сама технологія вже застаріла.

Нагадаємо, українські оператори мобільного зв'язку виявилися неготовими до тривалих відключень світла.

Раніше абонентів Київстар та Vodafone попередили про масштабні зміни в деяких тарифних планах.

До слова, Kyivstar та lifecell запустили функцію резервування номерів загиблих чи зниклих безвісти захисників. Номер не надійде в продаж загалом протягом двох років.

Теги: Київстар технології телефон

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