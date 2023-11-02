Ілон Маск уже визначив переможця у війні РФ проти України

Ілон Маск вже зробив не одну скандальну заяву щодо війни в Україні

Маск відреагував на аналіз статті в журналі The Time

Американський мільярдер і бізнесмен Ілон Маск переконаний, що Україна програє у війні, розв’язаній проти неї Росією, а український президент Володимир Зеленський не визнає поразки на полі бою. Свою позицію підприємець висловив у соцмережі X (колишній Twitter).

Будь ласка, читайте текст після реклами

«На жаль, цей аналіз вірний», – так Маск прокоментував допис бізнесмена Девіда Сакса в X, в якому той аналізує недавню статтю в журналі The Time.

«Це (інформація джерел – ред.) підтверджує, що Україна не може виграти у конфлікті. Більше того, автор (статті – ред.) йде ще далі, описуючи Зеленського як «відірваного від реальності» за його нездатність визнати реалії поля бою та небажання розглядати мирні переговори з Росією. Військові цілі України є нереалістичними», – вважає Сакс.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Кілька днів тому Маск зробив чергове скандальне висловлювання щодо війни Росії проти України. Так, Маск підтримав думку американського бізнесмена Девіда Сакса, який розкритикував надання США військової допомоги Україні. Маск назвав дурнями тих, хто підтримує це.

Нагадаємо, американський журнал Time вийшов із передовим матеріалом про президента України Володимира Зеленського, його боротьбу за міжнародну допомогу Україні та його фотографією на обкладинці.

До слова, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на статтю Time про Зеленського.