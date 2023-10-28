Ізраїль відмовився від Starlink після заяв Маска про роботу мережі в Газі

Міністр зв'язку Ізраїлю переконаний, що Ілон Маск розуміє, що супутниковий зв'язок можуть використовувати й самі бойовики ХАМАСу

Влада Ізраїлю прийняла рішення припинити використання супутникового зв'язку Starlink після заяви Ілона Маска щодо функціонування мережі в Секторі Гази. Про це заявив міністр зв'язку Ізраїлю Шломо Карі у Twitter.

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«Ізраїль зробить все, що в його силах, щоб запобігти цьому. Є всі підстави вважати, що ХАМАС може використовувати цей зв'язок для терористичних дій. У цьому немає сумнівів», – відзначив міністр.

Міністр переконаний, що Ілон Маск розуміє, що супутниковий зв'язок можуть використовувати не лише міжнародні організації, але й самі бойовики ХАМАС.

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«ХАМАС – це ІДІЛ. Можливо, Маск був би готовий обумовити це звільненням наших викрадених немовлят, синів, доньок, літніх людей. Усі вони! На той час мій офіс розірве всі зв'язки зі Starlink», – наголосив Карі.

Раніше Ілон Маск заявив, що його супутникова система зв'язку Starlink «підтримуватиме зв'язок з міжнародно визнаними гуманітарними організаціями в Газі».

Нагадаємо, другий етап війни Ізраїлю проти ХАМАСу розпочався з введенням у Сектор Гази напередодні ввечері нових наземних сил.

Також повідомлялося, що Ізраїль розширює зону наземної операції у Секторі Гази з допомогою піхоти та бронетехніки та за підтримки масованих ударів з повітря та моря, включаючи бомбардування тунелів терористів ХАМАС.

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До слова, американський мільярдер та бізнесмен Ілон Маск вважає, що Європа рухається до громадянської війни.