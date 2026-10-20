Лавров розкрив, що РФ очікує від візиту Віткоффа та Кушнера

Глава МЗС Росії підкреслив, що російська влада «не чекає дива» від адміністрації президента США Дональда Трампа в питанні санкцій

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що російська сторона вислухає пропозиції спеціальних посланців президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, однак не має наміру йти на політичні поступки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

«Спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер приїжджали і намагалися нам щось «організувати». Побачимо, що запропонують. Якщо запропонують те, що нам вигідно економічно й фінансово, то чому б ні? Але робити це треба без будь-яких політичних поступок з нашого боку й не очікуючи політичної прихильності, яка нас «виведе» у всіх світових справах», – сказав Лавров.

Крім того, глава МЗС підкреслив, що російська влада «не чекає дива» від адміністрації президента США Дональда Трампа в питанні санкцій. Він також заявив, що Росія готова відновити відносини із західними країнами, однак вони вже не будуть такими, якими були до 2022 року.

Нагадаємо, спецпосланець президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер планують після переговорів в Осло вирушити до Санкт-Петербурга на зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним. Однією з цілей можливих переговорів є звільнення американця Стівена Габбарда, який перебуває в російському ув’язненні.

Зауважимо, що в Осло відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з американською делегацією на чолі зі спецпредставником Стівом Віткоффом.