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Болгарія запросила у НАТО літаки та ракети: причина

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Болгарія запросила у НАТО літаки та ракети: причина
Болгарія попросила у НАТО військові літаки та системи протидії дронам
фото: НАТО

Атаки на судна в Чорному морі та удари поблизу Румунії змусили Софію звернутися до союзників по додатковий захист

Болгарія звернулася до НАТО з проханням надати військову авіацію, зенітно-ракетні комплекси, системи протидії безпілотникам та забезпечити повітряне патрулювання. Причиною такого рішення стало посилення атак на судна в Чорному морі, зокрема у територіальних водах Румунії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Novinite.

Міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов під час спілкування з журналістами заявив, що ситуація з безпекою в Чорноморському регіоні ускладнилася. За його словами, атаки стають дедалі інтенсивнішими, а удари в територіальних водах сусідньої Румунії засвідчили необхідність зміцнення оборонних можливостей Болгарії.

Очільник оборонного відомства наголосив, що країна потребує модернізації збройних сил та додаткових засобів захисту від повітряних загроз. Саме тому Софія звернулася до Північноатлантичного альянсу із запитом на різні види військової допомоги.

«Ми запросили авіацію, зенітно-ракетні комплекси, системи протидії безпілотникам та повітряне патрулювання – фактично, весь спектр наявних засобів», – заявив Стоянов.

За словами міністра, йдеться не лише про отримання додаткового озброєння. Болгарія також зацікавлена у посиленні присутності НАТО в Чорноморському регіоні, що має продемонструвати готовність союзників реагувати на безпекові загрози.

Водночас Стоянов визнав, що наразі залишається невідомим, яку саме допомогу отримає країна. Міністр не уточнив, чи погодили союзники передачу запитаних літаків, зенітно-ракетних комплексів або систем боротьби з безпілотниками. «Сподіваюся на швидку реакцію та посилення наших спроможностей», – зазначив очільник Міноборони Болгарії.

Посадовець також звернув увагу на те, що потреба в додаткових оборонних засобах виникла не лише у Болгарії. За його словами, схожі запити мають Румунія та країни Балтії.

Стоянов наголосив, що європейські партнери дедалі більше уваги приділяють питанням безпеки в Чорному морі. На цьому тлі Болгарія виступає за узгодження спільних дій між державами регіону.

Зокрема, міністр повідомив про підготовку зустрічі за участю очільників оборонних відомств Болгарії, Туреччини та Румунії. До переговорів також мають долучитися начальники генеральних штабів усіх трьох країн.

За словами Стоянова, метою майбутньої зустрічі стане обговорення спільного плану дій для посилення безпеки в Чорноморському регіоні.

Водночас глава болгарського Міноборони застеріг, що навіть розгортання додаткових сил і військової техніки союзників не дозволить повністю усунути небезпеку. «Безпека на 100% неможлива», – підсумував міністр.

Він пояснив, що головне завдання полягає в максимальному зменшенні ризиків, пов'язаних із можливими атаками. Саме на це, за його словами, мають бути спрямовані зусилля Болгарії та її партнерів по НАТО.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев висловив підтримку домовленостям президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна щодо дизельного пального. Він пояснив свою позицію високими цінами на пальне в Європі та необхідністю підвищення конкурентоспроможності європейської економіки.

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Теги: НАТО дрон Болгарія

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