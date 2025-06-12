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Масштабна пожежа охопила стоянку мотоциклів у Китаї (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Масштабна пожежа охопила стоянку мотоциклів у Китаї (відео)
У Чунціні спалахнули мотоцикли
фото: скриншот з відео

Постраждалих внаслідок пожежі немає

На стоянці для мотоциклів у Чунціні на південному заході Китаю спалахнула масштабна пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ВВС.

На кадрах видно полум'я і густий дим, що здіймаються в небо, а перехожі спостерігають за ним. За повідомленням місцевої пожежної служби, вогонь ліквідували протягом 20 хвилин, постраждалих немає.

До слова, у вівторок, 27 травня 2025 року, на хімічному заводі в східній китайській провінції Шаньдун стався потужний вибух, внаслідок якого в небо піднялися густі стовпи диму. Повідомлень про жертв поки не надходило. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Як зазначає видання, вибух стався на цеху компанії Shandong Youdao Chemical у місті Вейфан незадовго до полудня. Понад 200 працівників рятувальних служб негайно відреагували на інцидент. Подія викликала активне обговорення в китайських соціальних мережах через побоювання щодо небезпеки впливу токсичного газу. Урядовці закликали рятувальників швидко локалізувати пожежу та підтвердити кількість постраждалих.

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Теги: Китай пожежа

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