Масштабна пожежа охопила стоянку мотоциклів у Китаї (відео)

Постраждалих внаслідок пожежі немає

На стоянці для мотоциклів у Чунціні на південному заході Китаю спалахнула масштабна пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ВВС.

На кадрах видно полум'я і густий дим, що здіймаються в небо, а перехожі спостерігають за ним. За повідомленням місцевої пожежної служби, вогонь ліквідували протягом 20 хвилин, постраждалих немає.

У китайському місті Чунцін на парковці для мотоциклів спалахнула велика пожежа з густим чорним димом, свідчать кадри з соцмереж.



Пожежна служба повідомила, що жертв немає. pic.twitter.com/0s33b39zt9 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 12, 2025

До слова, у вівторок, 27 травня 2025 року, на хімічному заводі в східній китайській провінції Шаньдун стався потужний вибух, внаслідок якого в небо піднялися густі стовпи диму. Повідомлень про жертв поки не надходило. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Як зазначає видання, вибух стався на цеху компанії Shandong Youdao Chemical у місті Вейфан незадовго до полудня. Понад 200 працівників рятувальних служб негайно відреагували на інцидент. Подія викликала активне обговорення в китайських соціальних мережах через побоювання щодо небезпеки впливу токсичного газу. Урядовці закликали рятувальників швидко локалізувати пожежу та підтвердити кількість постраждалих.