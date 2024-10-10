«Мене замовили»: Кадиров заявив, що його хочуть вбити і оголосив кровну помсту

Кадиров вважає, що його «замовили» депутати Держдуми та сенатор

Глава Чечні оголосив звинуваченим у плануванні на нього замаху кровну помсту, якщо вони не нададуть доказів своєї невинності

Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров у четвер, 10 жовтня, провів засідання із представниками силового блоку, на якому обговорював перестрілку біля офісу Wildberries у Москві. На ньому він звинуватив депутатів Держдуми Бекхана Барахоїва та Різвана Курбанова, а також сенатора Сулеймана Керімова у підготовці його вбивства. Про це повідомляє «Вечерняя Москва».

«У них свої бізнеси, і вони не просто забрали у цієї жінки (засновниці Wildberries Тетяни Кім) бізнес, а навіть мене замовили, щоб убити», – заявив Кадиров.

Глава Чечні також оголосив їм кровну помсту, якщо вони не нададуть доказів своєї невинності, повідомляє Telegram-канал Readovka.

Раніше Кадиров розкритикував російську владу за посилення міграційної політики, заявивши, що деякі заходи «зіштовхують Росію із сусідніми братніми регіонами». Очільник Чечні обурено додав, що пов’язані з міграцією проблеми в Росії виникли не з вини приїжджих, тож видворенням іноземців ці проблеми не вирішити.