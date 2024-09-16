Від заморозки до миру: ключові стратегії для завершення конфлікту

Що може забезпечити справедливий кінець війни з Росією

Не звучить, допускаю, так питання – мир (як рух до певного результату) чи заморозка війни (як констатація військового статусу-кво). Тут немає протиставлення. Бо коли субʼєкт агресії ставить за мету знищити Україну, то просто зупинка війни не є рухом до миру, та й фізично забезпечити це буде неможливо.

Тому вибір лежить не у цій площині. Вибір/дискусія на даному етапі, думаю, сконцентровані навколо трьох тем:

Розуміння справедливого та сталого миру та рух до нього (конкретика необхідних кроків). Створення передумов/запиту у Росії до старту реального мирного процесу (військові та дипломатичні механізми). Україна як частина Заходу за умов наявності окупованих наших територій (про рух до євроатлантичних альянсів, юридичний та фактичний, і гарантії на майбутнє).

Тобто, є певна послідовність. Якщо буде спільне бачення України з нашими західними союзниками, зможемо дійсно говорити про план дій. За наявності покрокового руху до миру на якомусь етапі може бути зменшення інтенсивності війни.

Але це точно не альтернатива мирному плану – заморозка війни матиме значення, якщо вона буде частиною бачення руху до справедливого та сталого миру, а не як самостійний варіант.