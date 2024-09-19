Допуск Росії та Білорусі до змагань. Україна погрожує санкціями президенту ФІДЕ

Україна може звернутися до західних партнерів щодо санкцій проти Дворковіча

Георгій Тихий: Ми дуже стурбовані планами Генеральної асамблеї ФІДЕ відновити права шахових федерацій Росії та Білорусі

Україна висловила серйозне занепокоєння можливістю відновлення прав шахових федерацій Росії та Білорусі в рамках Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ). Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що Україна готова ініціювати запровадження персональних санкцій проти президента ФІДЕ Аркадія Дворковіча, якщо такі рішення будуть ухвалені.

Тихий наголосив, що українські офіційні особи, зокрема міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр спорту Матвій Бідний та голова Федерації шахів України Олександр Камишін, надіслали звернення до ФІДЕ з вимогою зберегти обмеження на участь представників Росії та Білорусі в міжнародних шахових турнірах під їхніми національними прапорами, поки Росія не припинить свою агресію проти України.

«Ми дуже стурбовані планами Генеральної асамблеї ФІДЕ відновити права шахових федерацій Росії та Білорусі, допустивши їх представників назад у міжнародне шахове співтовариство», – наголосив Тихий.

У разі ігнорування цього звернення Україна може звернутися до західних партнерів щодо санкцій проти Дворковіча.

«На наш погляд, якщо це звернення буде проігноровано, це стане достатньою підставою для розгляду питання щодо запровадження санкцій проти президента Міжнародної шахової федерації Аркадія Дворковіча. Ми звернемося до наших партнерів із цього питання», – уточнив речник МЗС.