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НАТО розгорне майже 50 бригад додатково для запобігання агресії РФ в Європі

Степан Гафтко
glavcom.ua
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НАТО розгорне майже 50 бригад додатково для запобігання агресії РФ в Європі
НАТО збільшує присутність військ через Росію
фото з відкритих джерел

49 бригад розгорне НАТО для протидії можливого конфлікту із росіянами 

НАТО планує збільшити свої сили на 250 тис. військовослужбовців у відповідь на зростаючу загрозу з боку Росії. Про це повідомляє Welt am Sonntag, посилаючись на ще не опубліковані плани, які стали відомі журналістам.

Згідно з секретними документами Міністерства оборони Німеччини, навесні 2024 року країни НАТО досягли згоди щодо «мінімально необхідного потенціалу» для захисту від можливої агресії Росії.

Нові вимоги були визначені головнокомандувачами НАТО – американським генералом Крістофером Каволі та французьким адміралом П’єром Вандьє. Раніше вважалося достатнім мати 82 бойові бригади, але тепер Альянс планує збільшити їхню кількість до 131. Кожна бригада складатиметься з приблизно 5000 солдатів. Також планується збільшення кількості бойових корпусів із 6 до 15, а штабів дивізій – із 24 до 38.

Крім збільшення чисельності військ, НАТО планує нарощувати запаси озброєнь, включаючи системи ППО, боєприпаси, високоточну зброю та засоби транспорту. Зокрема, кількість зенітних установок має зрости з 293 до 1467 одиниць, серед яких такі системи, як Patriot, Iris T-SLM і Skyranger. Кількість гелікоптерів також збільшать – з 90 до 104 одиниць.

Ці вимоги стосуються всіх 32 країн-членів НАТО, і зобов’язання кожної країни будуть залежати від її економічних можливостей і чисельності населення.

Нагадаємо, колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що ймовірно, якби країни НАТО надали Україні більше військової підтримки перед 2022 роком, то повномасштабного вторгнення не було б.

До слова, американський лідер Джо Байден може погодитись просунути Україну в НАТО до кінця свого президентського терміну. Про це пише британська газета Financial Times із посиланням на західного чиновника. 

Раніше стало відомо, що країни Північноатлантичного альянсу не планують збивати російські ракети та дрони, які летять над територією України. 

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Теги: НАТО Європа війна росія армія

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