Кадиров пішов зі звинуваченнями до влади РФ: все через мігрантів

Кадиров: Гаразд, ми проженемо сьогоднішніх мігрантів за допомогою тотального цькування, але ж завтра приїдуть з інших держав, і хто дасть гарантії, що вони будуть кращими?

Кадиров порадив російській владі налагодити «грамотну систему міграційного контролю»

Глава Чечні Рамзан Кадиров розкритикував російську владу за посилення міграційної політики, заявивши, що деякі заходи «зіштовхують Росію із сусідніми братніми регіонами». Про це він написав у Telegram-каналі.

«Міграційну політику якщо й міняти, то не так огидно, коли розлючено кидаються на всіх немісцевих, хто під руку попадеться. Затримують, водночас останнім часом ці заходи проводяться дуже жорстко», – наголосив Кадиров.

Очільник Чечні обурено додав, що пов’язані з міграцією проблеми в Росії виникли не з вини приїжджих, тож видворенням іноземців ці проблеми не вирішити.

«Тут корінь через безладність тих, хто свого часу мав займатися питаннями, що перебувають у їхній компетенції, і оперативно реагувати на будь-які загострення. Ось тільки не було ніякого контролю», – скаржиться Кадиров.

На його думку, російській владі варто налагодити «грамотну систему міграційного контролю, вибудувати правильну політику в цій сфері», а не наражати на «безладну інквізицію» громадян інших країн.

«Розпалюючи в суспільстві ненависть до мігрантів, ми нічого доброго не досягнемо, а, навпаки, лише посилимо ситуацію. Потрібно усунути причини, а не займатися їхніми наслідками», – продовжив він критикували владу РФ.

Посилення міграційної політики в Росії почалося після теракту в підмосковному «Крокус Сіті Холлі», що стався 22 березня.

До слова, після масштабного рейду у Москві десяткам мігрантів вручили повістки до військкоматів. Російське МВС за участі представників інших відомств регулярно проводить рейди у місцях, де можуть проживати або працювати мігранти, які після отримання російського громадянства не встали на облік.

Також 31 липня Держдума РФ затвердила законопроєкт, що передбачає позбавлення громадянства у разі неявки на військову службу. Співавтором законопроєкту став спікер Держдуми В'ячеслав Володін, що свідчить про підтримку цієї ініціативи Кремлем.

Водночас російські експерти запропонували уряду завезти мігрантів з Африки та Латинської Америки, щоб збільшити населення держави.