Головна Світ Політика
search button user button menu button

Кадиров пішов зі звинуваченнями до влади РФ: все через мігрантів

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Кадиров пішов зі звинуваченнями до влади РФ: все через мігрантів
Кадиров: Гаразд, ми проженемо сьогоднішніх мігрантів за допомогою тотального цькування, але ж завтра приїдуть з інших держав, і хто дасть гарантії, що вони будуть кращими?
фото з відкритих джерел

Кадиров порадив російській владі налагодити «грамотну систему міграційного контролю»

Глава Чечні Рамзан Кадиров розкритикував російську владу за посилення міграційної політики, заявивши, що деякі заходи «зіштовхують Росію із сусідніми братніми регіонами». Про це він написав у Telegram-каналі.

«Міграційну політику якщо й міняти, то не так огидно, коли розлючено кидаються на всіх немісцевих, хто під руку попадеться. Затримують, водночас останнім часом ці заходи проводяться дуже жорстко», – наголосив Кадиров.

Очільник Чечні обурено додав, що пов’язані з міграцією проблеми в Росії виникли не з вини приїжджих, тож видворенням іноземців ці проблеми не вирішити.

«Тут корінь через безладність тих, хто свого часу мав займатися питаннями, що перебувають у їхній компетенції, і оперативно реагувати на будь-які загострення. Ось тільки не було ніякого контролю», – скаржиться Кадиров.

На його думку, російській владі варто налагодити «грамотну систему міграційного контролю, вибудувати правильну політику в цій сфері», а не наражати на «безладну інквізицію» громадян інших країн.

«Розпалюючи в суспільстві ненависть до мігрантів, ми нічого доброго не досягнемо, а, навпаки, лише посилимо ситуацію. Потрібно усунути причини, а не займатися їхніми наслідками», – продовжив він критикували владу РФ.

Посилення міграційної політики в Росії почалося після теракту в підмосковному «Крокус Сіті Холлі», що стався 22 березня.

До слова, після масштабного рейду у Москві десяткам мігрантів вручили повістки до військкоматів. Російське МВС за участі представників інших відомств регулярно проводить рейди у місцях, де можуть проживати або працювати мігранти, які після отримання російського громадянства не встали на облік.

Також 31 липня Держдума РФ затвердила законопроєкт, що передбачає позбавлення громадянства у разі неявки на військову службу. Співавтором законопроєкту став спікер Держдуми В'ячеслав Володін, що свідчить про підтримку цієї ініціативи Кремлем.

Водночас російські експерти запропонували уряду завезти мігрантів з Африки та Латинської Америки, щоб збільшити населення держави. 

Читайте також:

Теги: росія Рамзан Кадиров мігранти Telegram

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На третьому році великої війни Росія почала атакувати підземні газові сховища – шоста хвиля атак сталася наприкінці серпня
Заморозити Україну. На третьому році війни Росія почала робити те, чого досі собі не дозволяла Енергетика
14 вересня, 07:00
Україна запропонувала Індії провести Саміт миру до листопада 2024 року
Україна визначилася з «модератором» у переговорах із Росією
11 вересня, 16:17
Сі Цзіньпін візьме участь у саміті в саміті БРІКС
Сі Цзіньпін збирається в гості до Путіна: названа мета візиту
14 вересня, 05:52
Російський комплекс включає функції виявлення та супроводу малих низьколітаючих безпілотників
Склад боєприпасів у Торопці захищала система боротьби з БпЛА за понад 200 млн рублів
18 вересня, 21:55
МЗС Італії назвало умову, за якої РФ може взяти участь у Саміті миру
Італія підтримала участь Росії та Китаю в Саміті миру, але з однією умовою
20 вересня, 10:48
Джо Байден виголосив промову на Генеральній асамблеї ООН
Байден повідомив, скільки триватиме американська підтримка України
24 вересня, 18:01
Tik-Tok несе загрозу користувачам в Україні
Представниця РНБО заявила, що TikTok несе більше загроз ніж Telegram
27 вересня, 22:20
На місці прильоту виникла пожежа
У Воронезькій області Росії після атаки безпілотника загорілася нафтобаза
4 жовтня, 05:04
Свято-Троїцький храм, Маріуполь квітень 2022 року
Викрадені Росією артефакти культурної спадщини помічено на міжнародному чорному ринку
6 жовтня, 18:13

Політика

Гарріс заявила, що не погодиться на переговори з Путіним щодо України без участі Києва
Гарріс заявила, що не погодиться на переговори з Путіним щодо України без участі Києва
Кадиров пішов зі звинуваченнями до влади РФ: все через мігрантів
Кадиров пішов зі звинуваченнями до влади РФ: все через мігрантів
Трамп поєднав у риториці «українське питання» та ураган щоб розкритикувати Байдена
Трамп поєднав у риториці «українське питання» та ураган щоб розкритикувати Байдена
«Небезпечно для життя». Український посол описав умови роботи у Бразилії
«Небезпечно для життя». Український посол описав умови роботи у Бразилії
В РФ десятки «ветеранів» війни скоро стануть мерами та губернаторами – ISW
В РФ десятки «ветеранів» війни скоро стануть мерами та губернаторами – ISW
ЦАХАЛ розповів, скільки військових втратив під час наземної операції у Лівані
ЦАХАЛ розповів, скільки військових втратив під час наземної операції у Лівані

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
72K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 жовтня: ситуація на фронті
27K
День народження Путіна. Хто з президентів першим прилетів до диктатора
21K
СБУ відкрила кримінальне провадження проти режисерки фільму «Росіяни на війні»
18K
Українські дрони налякали Путіна. У Сочі знесено головну будівлю резиденції диктатора – ЗМІ
14K
Справа глави хмельницького МСЕК. Захист чиновниці зробив заяву щодо розміру застави
8270
8 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Вхід росіян в Торецьк, натяки про перемовини з РФ та ядерні залякування КНДР: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 8 жовтня
Сьогодні, 06:00
8 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Міжнародний день лікаря: щирі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 10:44
Вибухи у Харкові та пожежа в Криму: головне за ніч
Вчора, 06:45
Дощі та грози: прогноз погоди на 7 жовтня
Вчора, 05:07

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua