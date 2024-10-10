Кадиров запропонував відправляти на війну в Україну порушників ПДР із Чечні

Кадиров прагне збільшити чисельність чеченської армії в Україні

Рамзан Кадиров заявив, що в Чечні порушників правил дорожнього руху відправлятимуть на війну проти України. Про це повіомляє Telegram «Медуза – LIVE.»

Замість адміністративної відповідальності, порушникам надаватиметься вибір: або тюремне ув'язнення за максимальний термін, або підписання контракту для участі у бойових діях. Ця ініціатива спрямована на молодь, яка демонструє зухвалу поведінку на дорогах, порушує закони та веде аморальний спосіб життя. Кадиров також зазначив, що новий полк, який формується в Чечні, потребує поповнення, і для всіх знайдеться місце.

Ця ініціатива Кадирова вже викликала критику як приклад примусу до участі у військових діях через порушення закону. Джерела підтверджують, що це рішення може стати частиною його кампанії зі збільшення чисельності чеченських військових підрозділів у російсько-українській війні​.

«Відтепер розмова з ними буде короткою. Не поважаєш закон - або за грати за максимально належним терміном, або підписуй контракт і в зону "СВО" (на війну проти України - ред.). Там ворогові і показуй свою хоробрість, зухвалість і лихацтво», – йдеться у посту Кадирова.

Він додав, що у регіоні формують новий полк. Тому, за його словами, відправлення правопорушників на фронт "буде доречним", а місць вистачить усім.

«Замість притягнення до адміністративної відповідальності доцільніше відправляти правопорушників на службу до лав російських військ. З урахуванням того, що ми формуємо новий полк чисельністю 2500 осіб, це буде доречно. Місця для всіх знайдуться» , – заявив Кадиров.

Нагадаємо, глава Чечні Рамзан Кадиров своїми реформами та політикою управління довів населення до зубожіння, мешканці Чечні у магазинах змушені брати продукти у борг. Тому глава Чечні попросив чиновників сплатити їхні борги.

До слова, Кадиров розкритикував російську владу за посилення міграційної політики, заявивши, що деякі заходи «зіштовхують Росію із сусідніми братніми регіонами».

Нагадаємо, 16-річний Адам Кадиров, син одіозного лідера Чечні Рамзана Кадирова, продовжує накопичувати нагороди, що підкреслюють не стільки його заслуги, скільки хворобливий культ особи, який процвітає в Чечні. У неділю, 25 серпня, Адам отримав найвищу відзнаку Чеченської Республіки – орден Кадирова, який йому особисто вручив його батько.