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Британія пропонує росіянам громадянство за секретну інформацію – ЗМІ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Британія пропонує росіянам громадянство за секретну інформацію – ЗМІ
Раніше британська розвідка попросила росіян «поділитися секретами», щоб допомогти припинити війну в Україні
фото з відкритих джерел

Британська розвідка зможе пообіцяти громадянство інформатору тільки після того, як буде встановлено, що йому можна довіряти

Велика Британія запропонувала російським чиновникам британське громадянство та евакуацію з РФ за розвідувальну інформацію. Про це повідомляє британська газета I з посиланням на три анонімні джерела в МІ-6 і одного колишнього російського інформатора.

За словами співрозмовників I, британська розвідка зможе пообіцяти громадянство інформатору тільки після того, як буде встановлено, що йому можна довіряти, а надати – коли в інформації більше не буде потреби або людина більше не зможе отримувати інформацію, перебуваючи у своєму становищі.

Це сталося після того, як глава МІ-6 минулого року публічно звернувся до росіян, розгніваних вторгненням, із закликом «об'єднати зусилля» з Великобританією і «поділитися секретами», щоб допомогти припинити війну в Україні.

Як повідомило видання, подібна тактика використовується від початку вторгнення Росії в Україну, при цьому вона більше не є конфіденційною.

Нагадаємо, у російському Єкатеринбурзі заарештували жінку, яка має громадянство РФ і США, за підозрою у державній зраді через збір коштів для ЗСУ.

Як раніше повідомлялось, росіян масово засуджують за «держзраду». За шість місяців 2023 року російські суди винесли вчетверо більше вироків у справах про держзраду, ніж за аналогічний період 2022 року, випливає зі статистки Судового департаменту Верховного суду. 

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Теги: Велика Британія британська розвідка росіяни громадянство

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