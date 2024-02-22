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Британія ввела нові санкції проти Росії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Британія ввела нові санкції проти Росії
Британія ввела нові санкції проти Росії до другої річниці вторгнення в Україну
фото з відкритих джерел

Нові санкції спрямовані на ключові джерела доходів Росії

Велика Британія оголосила про введення понад 50 нових санкцій проти фізичних і юридичних осіб, які підтримують незаконну війну російського диктатора Володимира Путіна в Україні. Про це заявив міністр закордонних справ Девід Кемерон.

Санкції спрямовані проти тих, хто постачає його виснажений арсенал боєприпасами, такими як системи запуску ракет, ракети і вибухові речовини.

Нові санкції також спрямовані на ключові джерела доходів Росії, обмежуючи торгівлю металами, алмазами та енергоресурсами, і припиняючи фінансування незаконної війни Путіна з усіх боків.

«Сьогоднішні заходи позбавлять Путіна можливості оснастити свої збройні сили, що зазнають труднощів, високотехнологічним обладнанням і такою необхідною зброєю, а також не дадуть йому змоги поповнити свою військову скарбницю, поки Україна захищає себе. Цей раунд позначень слугує чітким сигналом того, що через два роки Британія разом із нашими союзниками незмінно підтримує Україну», – заявив міністр.

Сьогоднішній пакет заходів є частиною ширших дій Великої Британії щодо обмеження військових доходів Путіна і припинення його неодноразових спроб обійти західні санкції.

Сьогодні під санкції потрапили:

  • компанії, пов'язані з виробництвом боєприпасів, таких як системи запуску ракет, ракети, вибухові речовини та інші критично важливі товари, що використовуються у військовій техніці. До їх числа входить Державний підшипниковий завод ім. Свердлова, найбільше підприємство російської промисловості боєприпасів;
  • ключові російські імпортери і виробники верстатів, які відіграють важливу роль у виробництві життєво важливих оборонних систем і компонентів – від ракет і двигунів до танків і винищувачів;
  • нафтотрейдер Нільс Троост і його компанія Paramount Energy & Commodities Sa. Троост сприяє безперешкодній торгівлі російською нафтою поза зоною дії санкцій Великої Британії та країн «Великої сімки», зокрема через компанію Paramount Energy & Commodities Dmcc, яка базується в ОАЕ і яку Велика Британія внесла до списку в листопаді 2023 року;
  • Fractal Marine Dmcc, Beks Ship Management і Active Shipping, які працюють у російському енергетичному секторі як частина тіньового флоту Путіна;
  • дві російські алмазні компанії і Павло Олексійович Мариничев, новий генеральний директор «Алроси», найбільшого державного російського виробника алмазів, частка якого на світовому алмазному ринку оцінюється в 30%;
  • п'ять топ-менеджерів або власників провідних російських виробників міді, цинку і сталі.

Як повідомлялося, комплектуючі британських фірм потрапляють до країн Центральної Азії, таких як Киргизстан, Вірменія та Узбекистан, після чого находять до Росії.

Нагадаємо, минулого року Росія імпортувала передові американські та європейські чіпи на суму понад $1 млрд. Це сталося попри запроваджені країнами Заходу санкції. При цьому компанії заявили, що повністю дотримуються санкційних вимог, припинили діяльність у Росії, коли вибухнула війна, і впровадили процеси та політику для контролю за дотриманням санкцій.

До слова, електроніка дає змогу отримати технологічну перевагу на полі бою. І Росія дуже просунулася в цьому. Китай став майже монополістом на російському ринку електроніки і далі постачає електронні комплектуючі.

Як повідомлялося, китайські компанії скуповують у США обладнання для виробництва чипів, попри ряд нових обмежень на експорт.

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Теги: війна росія Велика Британія санкції

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