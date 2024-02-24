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Британія у річницю вторгнення РФ оголосила про пакет боєприпасів для України

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Британія у річницю вторгнення РФ оголосила про пакет боєприпасів для України
Велика Британія виділяє близько $310 млн на закупівлю і виробництво артилерійських снарядів для України
фото з відкритих джерел

Міністр оборони Британії зазначив, що допомога від Британії збільшить критичні запаси артилерійських боєприпасів для ЗСУ

У другу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну Велика Британія оголосила, що протягом року витратить 245 мільйонів фунтів стерлінгів (близько $310 млн) на закупівлю і виробництво артилерійських снарядів для України. Про це йдеться на сайті британського уряду.

Новий пакет фінансування поповнить запаси артилерійських боєприпасів України, які є критично важливими для ведення війни.

«Україна не зможе виграти війну проти Росії без підтримки міжнародної спільноти − і саме тому ми продовжуємо робити все можливе, щоб ЗСУ могли боротися до перемоги. Разом ми забезпечимо поразку президента РФ Владіміра Путіна і перемогу демократії, міжнародного порядку та українського народу», − сказав міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс.

Зазначається, що Сили оборони України були «особливо відзначені» завдяки високоефективному використанню своєї артилерії для ведення контрбатарейного вогню, використовуючи безпілотники та радіолокаційні системи, надані Британією, для швидкого виявлення місць розташування російської артилерії та завданні ударів у відповідь для її знищення.

«Сьогоднішнє оголошення про 245 мільйонів фунтів стерлінгів відбувається рівно через два роки після того, як російський диктатор Володимир Путін розпочав своє незаконне повномасштабне вторгнення в Україну – артилерія виявилася критичною для успіхів України на полі бою, постійно завдаючи шкоди російським силам та не даючи їм здійснити значні прориви», – йдеться у заяві.

На додаток до фінансування артилерії також підписана нова серію багатомільйонних контрактів між підрозділом Міністерства оборони та британською компанією Cook Defence Systems на постачання сотень запасних гусениць для танків та бронетехніки, що дозволить ЗСУ відновлювати та ремонтувати техніку.

Нагадаємо, Іспанія готує новий пакет військової допомоги для України, який включатиме боєприпаси.

До слова, Чехія прагне організувати групу країн, які допоможуть профінансувати поставки в Україну 800 тис. боєприпасів, про які нещодавно згадував чеський президент Петр Павел. 

Між тим, країни Європейського союзу намагаються зібрати $1,5 млрд екстреного фінансування для закупівлі артилерійських снарядів для ЗСУ.

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Теги: міністр Велика Британія фінансування Україна

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