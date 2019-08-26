Зеленського через петицію закликають заборонити у школах християнську етику



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У петиції вимагається видати наказ «про дотримання конституційного принципу відділення церкви від школи та принципу світськості освіти»

На офіційному сайті президента України з’явилася петиція про заборону викладання християнської етики в школах та заборону релігійної діяльності для державних службовців і працівників освіти.

Автор ініціативи Віталій Федачківський вважає за необхідне видати указ, яким «заборонити президенту України, державним службовцям Офісу президента, головам та державним службовцям обласних, міських, районних державних адміністрацій займатися релігійною пропагандою у робочий час, організовувати та брати участь в заходах релігійного характеру під час виконання ними своїх службових обов’язків».

На його думку, у світській державі недопустимо, щоб у робочий час державні службовці «пропагували певну релігію чи конфесію».

Також у петиції вимагається, щоб Міністерство освіти і науки України видало наказ «про дотримання конституційного принципу відділення церкви від школи та принципу світськості освіти» і просять президента скасувати Стратегію національно-патріотичного виховання, яка передбачає викладання в загальноосвітніх школах навчальних дисциплін духовно-морального спрямування, зокрема, «Християнської етики».

До слова, на сайті президента з'явилась петиція з вимогою зменшити зарплату Коболєва в 70 разів.