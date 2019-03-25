Мей провела кризову нараду через можливу змову в британському уряді



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Прем'єр Британії Тереза Мей

Нарада пройшла в заміській резиденції

Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей провела термінову кризову нараду з високопоставленими представниками правлячої Консервативної партії інформацію щодо можливої змови в британському уряді.

Про це повідомляє Sky News.

«Взяли участь у нараді в заміській резиденції Чекерс міністри і високопоставлені депутати, зокрема Девід Лідінгтон, який є фактичним заступником Мей, міністр навколишнього середовища Майкл Гоув, міністр з питань Brexit Стівен Барклай, депутат Джуліан Льюїс і голова Консервативної партії Брендон Льюїс», - йдеться в повідомленні.

Консерваторів, які підтримують вихід Британії з складу Європейського союзу (Brexit) без угоди, представляли екс-глава МЗС Борис Джонсон, екс-міністр з питань Brexit Домінік Рааб, депутати Ієн Дункан Сміт і Джейкоб Ріс-Могг, а також давній союзник Мей депутат Даміан Грін.

Крім того, під час наради Лідінгтона і Гоува називали можливими наступниками Мей, але обидва політика відмовилися зайняти пост прем'єра.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, кабінет британського прем'єр-міністра готує проти Терези Мей повномасштабну змову з метою усунення її від влади.

Міністр з питань Brexit Стівен Барклай припустив, що у Великій Британії можуть відбутися дострокові парламентські вибори, якщо депутати вирішать «захопити» контроль за процесом виходу країни з ЄС.

Як відомо, 23 березня у центрі Лондона мільйон людей вийшли на акцію протесту проти виходу Британії з Євросоюзу і з вимогою провести новий референдум щодо Brexit.

Організатори були впевнені, що акція буде масштабнішою за ту, що відбулася в жовтні минулого року. Тоді, за їхніми словами, на акцію вийшли близько 700 тисяч учасників.

До слова, лідери країн Євросоюзу під час саміту 21 березня погодилися відтермінувати вихід Великої Британії з Євросоюзу до 22 травня, але за умови, якщо британський парламент підтримає угоду Лондона з Брюсселем.

Європейська Рада визначила декілька сценаріїв щодо виходу Великобританії з ЄС та визначила дві дати реалізації статті 50 Угоди ЄС.

Також ЗМІ повідомляли, що у ЄС припускають відтермінування Brexit до кінця року.

До слова, експерти оцінили збитки від Brexit в десятки мільярдів євро.