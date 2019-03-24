«Кінець близький»: ЗМІ дізналися про урядову змову проти прем’єра Британії



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Виступ проти нинішнього прем'єра Терези Мей заплановано на понеділок, 25 березня

За інформацією джерел газети, після відставки Мей глави відомств розраховують, що процес Brexit завершить тимчасовий наступник політика

Кабінет британського прем'єр-міністра готує проти Терези Мей повномасштабну змову з метою усунення її від влади.

Про це повідомило агентство Reuters, посилаючись на статтю в The Sunday Times, яка вийде 24 березня.

За інформацією джерел газети, після відставки Мей глави відомств розраховують, що процес Brexit завершить тимчасовий наступник політика. Всього в статті наводяться слова 11 міністрів, які підтвердили, що хочуть, щоб Мей подала у відставку і звільнила своє місце для декого іншого.

Виступ проти нинішнього прем'єра заплановано на понеділок, 25 березня.

У разі, якщо Мей не погодиться покинути свій пост, глави відомств пригрозили їй масовою відставкою, йдеться в матеріалі.

Претендентами на посаду Мей The Sunday Times називає міністра закордонних справ Британії Джеремі Ханта, міністра навколишнього середовища, продовольства і сільського господарства Майкла Гоува і канцлера герцогства Ланкастерського Девіда Лідінгтона.

«Кінець близький. Вона піде через 10 днів», - цитує The Sunday Times слова одного з міністрів.

Зображення передовиці номера видання з відповідною статтею розмістила у Twitter журналіст Гелена Лі.

The Sunday Times: Cabinet coup to ditch May for emergency PM #tomorrowspaperstoday pic.twitter.com/5q7MJcOpcg — Helena Lee (@BBCHelenaLee) 23 березня 2019 р.

Нагадаємо, 23 березня у центрі Лондона мільйон людей вийшли на акцію протесту проти виходу Британії з Євросоюзу і з вимогою провести новий референдум щодо Brexit.

Організатори були впевнені, що акція буде масштабнішою за ту, що відбулася в жовтні минулого року. Тоді, за їхніми словами, на акцію вийшли близько 700 тисяч учасників.

До слова, лідери країн Євросоюзу під час саміту 21 березня погодилися відтермінувати вихід Великої Британії з Євросоюзу до 22 травня, але за умови, якщо британський парламент підтримає угоду Лондона з Брюсселем.

Європейська Рада визначила декілька сценаріїв щодо виходу Великобританії з ЄС та визначила дві дати реалізації статті 50 Угоди ЄС.

Також ЗМІ повідомляли, що у ЄС припускають відтермінування Brexit до кінця року.

До слова, експерти оцінили збитки від Brexit в десятки мільярдів євро.

Джерело: Кореспондент.net