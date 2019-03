«Кінець близький»: ЗМІ дізналися про урядову змову проти прем’єра Британії

За інформацією джерел газети, після відставки Мей глави відомств розраховують, що процес Brexit завершить тимчасовий наступник політика

Кабінет британського прем'єр-міністра готує проти Терези Мей повномасштабну змову з метою усунення її від влади.

Про це повідомило агентство Reuters, посилаючись на статтю в The Sunday Times, яка вийде 24 березня.

За інформацією джерел газети, після відставки Мей глави відомств розраховують, що процес Brexit завершить тимчасовий наступник політика. Всього в статті наводяться слова 11 міністрів, які підтвердили, що хочуть, щоб Мей подала у відставку і звільнила своє місце для декого іншого.

Виступ проти нинішнього прем'єра заплановано на понеділок, 25 березня.

У разі, якщо Мей не погодиться покинути свій пост, глави відомств пригрозили їй масовою відставкою, йдеться в матеріалі.

Претендентами на посаду Мей The Sunday Times називає міністра закордонних справ Британії Джеремі Ханта, міністра навколишнього середовища, продовольства і сільського господарства Майкла Гоува і канцлера герцогства Ланкастерського Девіда Лідінгтона.

«Кінець близький. Вона піде через 10 днів», - цитує The Sunday Times слова одного з міністрів.

Зображення передовиці номера видання з відповідною статтею розмістила у Twitter журналіст Гелена Лі.

The Sunday Times: Cabinet coup to ditch May for emergency PM #tomorrowspaperstoday pic.twitter.com/5q7MJcOpcg