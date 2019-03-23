Марш проти Brexit у Лондоні: організатори нарахували мільйон учасників
-
Розсилка
Організатори подякували всім учасникам, які прибули на марш з усіх куточків Великобританії
В акції з вимогою проведення другого референдуму про Brexit у Лондоні бере участь мільйон осіб.
Про це в суботу у Twitter повідомила компанія People's Vote, яка організувала марш і демонстрації.
Організатори подякували всім учасникам, які прибули на марш з усіх куточків Великобританії.
Нагадаємо, 23 березня у центрі Лондона тисячі людей вийшли на акцію протесту проти виходу Британії з Євросоюзу і з вимогою провести новий референдум щодо Brexit.
Організатори були впевнені, що акція буде масштабнішою за ту, що відбулася в жовтні минулого року. Тоді, за їхніми словами, на акцію вийшли близько 700 тисяч учасників.
До слова, лідери країн Євросоюзу під час саміту 21 березня погодилися відтермінувати вихід Великої Британії з Євросоюзу до 22 травня, але за умови, якщо британський парламент підтримає угоду Лондона з Брюсселем.
Європейська Рада визначила декілька сценаріїв щодо виходу Великобританії з ЄС та визначила дві дати реалізації статті 50 Угоди ЄС.
Також ЗМІ повідомляли, що у ЄС припускають відтермінування Brexit до кінця року.
До слова, експерти оцінили збитки від Brexit в десятки мільярдів євро.