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    У світі

    Марш проти Brexit у Лондоні: організатори нарахували мільйон учасників

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    Акція пройшла з&nbsp;вимогою проведення другого референдуму про Brexit&nbsp; - Марш проти Brexit у Лондоні: організатори нарахували мільйон учасників
    Акція пройшла з вимогою проведення другого референдуму про Brexit 

    Організатори подякували всім учасникам, які прибули на марш з усіх куточків Великобританії

    В акції з вимогою проведення другого референдуму про Brexit у Лондоні бере участь мільйон осіб.

    Про це в суботу у Twitter повідомила компанія People's Vote, яка організувала марш і демонстрації.

    Організатори подякували всім учасникам, які прибули на марш з усіх куточків Великобританії.

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    Нагадаємо, 23 березня у центрі Лондона тисячі людей вийшли на акцію протесту проти виходу Британії з Євросоюзу і з вимогою провести новий референдум щодо Brexit.

    Організатори були впевнені, що акція буде масштабнішою за ту, що відбулася в жовтні минулого року. Тоді, за їхніми словами, на акцію вийшли близько 700 тисяч учасників.

    До слова, лідери країн Євросоюзу під час саміту 21 березня погодилися відтермінувати вихід Великої Британії з Євросоюзу до 22 травня, але за умови, якщо британський парламент підтримає угоду Лондона з Брюсселем.

    Європейська Рада визначила декілька сценаріїв щодо виходу Великобританії з ЄС та визначила дві дати реалізації статті 50 Угоди ЄС.

    Також ЗМІ повідомляли, що у ЄС припускають відтермінування Brexit до кінця року.

    До слова, експерти оцінили збитки від Brexit в десятки мільярдів євро.

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