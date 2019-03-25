У Британії можуть відбутися дострокові вибори - міністр з питань Brexit



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Парламент намагається перебрати на себе контроль за Brexit

У Великій Британії можуть відбутися дострокові парламентські вибори, якщо депутати вирішать «захопити» контроль за процесом виходу країни з ЄС.

Про це заявив міністр з питань Brexit Стівен Барклай, повідомляє Reuters.

За його словами, парламент намагається перебрати на себе контроль за Brexit, отже є небезпека, що депутати можуть «повернуться до пропозицій», які суперечать обіцянкам уряду.

«Зрештою, ризик загальних виборів зросте, тому що у вас потенційно може виникнути ситуація, коли парламент доручає виконавчій владі зробити щось, що суперечить тому, що було зроблено», - сказав Барклай.

До слова, петиція за те, щоб Великобританія залишилася в Євросоюзі, набрала понад п'ять мільйонів підписів.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, кабінет британського прем'єр-міністра готує проти Терези Мей повномасштабну змову з метою усунення її від влади.

Як відомо, 23 березня у центрі Лондона мільйон людей вийшли на акцію протесту проти виходу Британії з Євросоюзу і з вимогою провести новий референдум щодо Brexit.

Організатори були впевнені, що акція буде масштабнішою за ту, що відбулася в жовтні минулого року. Тоді, за їхніми словами, на акцію вийшли близько 700 тисяч учасників.

До слова, лідери країн Євросоюзу під час саміту 21 березня погодилися відтермінувати вихід Великої Британії з Євросоюзу до 22 травня, але за умови, якщо британський парламент підтримає угоду Лондона з Брюсселем.

Європейська Рада визначила декілька сценаріїв щодо виходу Великобританії з ЄС та визначила дві дати реалізації статті 50 Угоди ЄС.

Також ЗМІ повідомляли, що у ЄС припускають відтермінування Brexit до кінця року.

До слова, експерти оцінили збитки від Brexit в десятки мільярдів євро.