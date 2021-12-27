«Кримська платформа» почала діяти. Окупаційний режим півострова визнав несподіваний факт

Перший саміт «Кримська платформа» відбувся у серпні цього року, участь у ньому взяли 46 країн

Росія заявляє про «провокації» у повітряному та морському просторі Криму

Окупаційна влада Криму заявила про зростання рівня напруженості у чорноморському регіоні після запуску українською владою та країнами Заходу «Кримської платформи». Таку заяву зробив постійний представник Криму при президентові Росії Георгій Мурадов в інтерв'ю газеті «Известия».

«Підписавши документ, учасники «Кримської платформи» – а вона не просто так називається «платформа з деокупації Криму» – протягом останніх двох-трьох місяців ведуть активну роботу з її виконання. Звідси і активні провокації щодо і морського, і повітряного простору у кримському регіоні», – заявив постпред.

На думку Мурадова, «Кримська платформа» стала юридичним обґрунтуванням агресивних дій Заходу у регіоні і передбачає комплексні дії проти Росії.

Нагадаємо, попри шалений опір Росії, 23 серпня у Києві відбувся саміт Кримської платформи за участю делегатів із 46 країн. У спільній декларації учасники наголосили, що працюватимуть для «мирного припинення тимчасової окупації РФ території Криму та міста Севастополя».

Раніше Глава Європейської ради Шарль Мішель провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, під час якої очільник Кремля заявив, що саміт Кримської платформи «носить провокаційний характер».

До слова, успішність «Кримської платформи», на думку Рефата Чубарова, підштовхнула окупаційну владу Криму до більш жорстких репресій проти кримських татар.

Нагадаємо, 8 вересня посли країн Євросоюзу продовжили персональні санкції проти фізичних та юридичних осіб РФ за агресію проти України. Водночас уряд України готує санкції проти Росії через будівництво в окупованому Криму Керченського мосту і руйнування парків. Верховна Рада України підтримала звернення до міжнародної спільноти про невизнання виборів до Держдуми Росії, голосування на яких організували на окупованих територіях України.

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