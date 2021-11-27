Мігранти знову штурмували польський кордон

Білоруські силовики допомагали мігрантам проривати польський кордон

Мігранти продовжують штурмувати польський кордон. Про це у Twitter повідомляє Прикордонна служба Польщі.

«Вчора кордон перетнула група із понад 100 іноземців. Під час атаки білоруські силовики засліплювали польських офіцерів та солдатів лазерами та прожектором. Два солдати Війська Польського зазнали легких поранень», – сказано у повідомленні.

У відомстві зазначили, що 26 листопада кордон намагалися незаконно перетнути 206 осіб. Усім спробам запобігли.

За допомогу нелегалам у перетині кордону затримали сімох іноземців: шістьох – з Грузії, ще одного – з Росії.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України виділив ще 21 млн грн для укріплення державного кордону України.

Як відомо, у ніч на 16 листопада білоруські військові руйнували паркан на кордоні з Польщею, щоб мігранти могли нелегально дістатися на територію країни. Проте польська армія та прикордонники змогли відбити атаку.

Також 16 листопала Польська поліція показала, як відбиває штурм мігрантів за допомогою водометів.

Як відомо, 8 листопада на польсько-білоруському кордоні загострилася ситуація.

Нагадаємо, Естонія також обладнає колючим дротом свій кордон із Росією.

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