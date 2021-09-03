Міграційна служба Києва взялася за нелегалів: кого це торкнеться

Кожного з порушників притягнуто до адміністративної відповідальності

Міграційна служба Києва влаштовує перевірки дотримання іноземними громадянами правил перебування в Україні. Лише на території одного будівельного об’єкта викрито 22 незаконних мігранта. Про це повідомляє пресслужба ДМС.

«2 вересня 2021 року під час перевірки працівниками Управління міграційного контролю, протидії нелегальній міграції та реадмісії Центрального міжрегіонального управління ДМС у м. Києві та Київській області місць імовірного перебування неврегульованих мігрантів на території будівництва житлового комплексу у столиці було виявлено 22 громадянина Узбекистану, Таджикистану та Азербайджану, які знаходились в Україні без належних на те підстав і працювали без відповідних дозволів», зазначаєтьсяу повідомленні.

Кожного з порушників притягнуто до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 203 КУпАП «Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України», їм доведеться сплатити штрафи. Щодо 16-ти іноземців прийняті рішення про примусове повернення в країну походження із забороною подальшого в’їзду в Україну, ще трьох осіб поміщено до Пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства з метою примусового видворення з України. Інформацію про порушення порядку працевлаштування іноземців передано до Держпраці, проводяться подальші перевірки.

«Протягом вересня поточного року проводяться загальнодержавні профілактичні заходи під умовною назвою «Мігрант», націлені на протидію нелегальній міграції і перевірку дотримання іноземцями та особами без громадянства встановлених правил перебування на території України. Проаналізувавши міграційну ситуацію у Києві та області, ми намітили ряд заходів, які дозволяють виявляти порушників і здійснювати належний контроль за виконанням рішень про примусове повернення і видворення», – зазначив начальник ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області Вячеслав Гузь.

Нагадаємо, поліція виявила нелегалів у студентських гуртожитках Києва.

Як повідомлялося, на початку липня під час рейдів на ринках в Деснянському районі столиці було виявлено кілька десятків іноземців, які перебувають на території України з порушенням міграційного законодавства.

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