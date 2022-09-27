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Патріарх РПЦ Кирило вигадав нову суть кривавої війни проти України

Надія Клочко
glavcom.ua
Патріарх РПЦ Кирило вигадав нову суть кривавої війни проти України
Патріарх РПЦ закликав росіян до духовної мобілізації
фото з відкритих джерел

Кирило Гундяєв намагається переконати росіян у важливості війни проти України з точки зору віри і релігії

Патріарх Російської православної церкви (РПЦ) Кирило у своїй проповіді закликав росіян до «духовної мобілізації», яка, на його переконання, призведе «до примирення Росії та України».

Патріарх заявляє, що Росія та Україна є «єдиним простором Російської православної церкви» та «двома частинами єдиної Русі», натякаючи таким чином, що нинішня війна РФ проти України є свого роду війною за віру.

«Ми дожили з вами до доленосного часу, а в доленосний час слід оновити нашу віру, загострити нашу свідомість і нашу пам'ять, на багато чого подивитися інакше, на що ми ще вчора дивилися без уваги особливої, особливої турботи. І ось тоді ця наша духовна мобілізація, до якої я зараз усіх закликаю, допоможе і мобілізації всіх сил нашої вітчизни і водночас вона, безсумнівно, допоможе врешті-решт повному примиренню Росії та України, які є єдиним простором Російської православної церкви», – сказав він.

Патріарх Кирило закликав молитися про «припинення міжусобної сварки», робити все для того, щоб «відновилися братерські відносини двох частин єдиної Русі».

«Багато хто повстає на Русь, і в багатьох голова запаморочилася в бажанні занапастити Русь, її самобутність, її незалежність, її свободу. І тому ми повинні сьогодні особливо зміцнити себе у вірі, наповнити наші храми, молитися за владу і за воїнство, за своїх рідних та близьких, молитися за церкву православну, яка у цих найважчих умовах зберігає духовну єдність Святої Русі», – сказав предстоятель РПЦ.

Зазначимо, раніше патріарх РПЦ Кирило у своїй проповіді заявив, що смерть на війні з Україною «змиває всі гріхи» і фактично порівняв мобілізованих із Ісусом Христом: вони, на думку Кирила, своєю загибеллю на війні приносять жертву за інших.

Нагадаємо, удень 21 вересня, після оголошення президентом РФ Володимиром Путіним часткової мобілізації, у деяких регіонах Росії люди почали виходити на протести проти цього рішення. Найбільш гостре протистояння спостерігається у Дагестані

Як повідомлялося, 21 вересня президент Росії звернувся до громадян із заявою про початок часткової мобілізації у країні. Після цього міністр оборони Сергій Шойгу перерахував категорії громадян, які будуть призиватися. Він зазначив, що із запасу будуть призиватися росіяни, які вже мають бойовий досвід. Також до цієї категорії потрапляють люди з необхідною для армії військово-обліковою спеціальністю. Загалом, за підрахунками Міноборони, буде призвано 300 тис. резервістів.

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Теги: війна мобілізація РПЦ росія

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