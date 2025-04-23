На Харківщині підлітки показували нацистську символіку на меморіалі жертвам Голокосту

Молодикам може загрожувати до п’яти років позбавлення волі

Троє підлітків на меморіалі у Дробицькому яру у Харківській області публічно демонстрували символіку нацистського режиму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліції Харківщини.

«23 квітня в одній із груп месенджера Телеграм виявлено допис, на якому троє молодиків на меморіалі у Дробицькому Яру поширили та публічно використали символіку нацистського режиму. Невідомі опублікували світлини, на якій вони на місці пам’яті жертвам Голокосту показували нацистські жести», – йдеться у повідомленні.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 436-1 (Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі, з конфіскацією майна або без такої.

Зазначається, що поліцією вживаються заходи для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та притягнення їх до відповідальності.

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