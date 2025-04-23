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На Харківщині підлітки показували нацистську символіку на меморіалі жертвам Голокосту

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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На Харківщині підлітки показували нацистську символіку на меморіалі жертвам Голокосту
Підлітки позують у Дробицькому яру з нацистськими жестами
фото: соцмережі

Молодикам може загрожувати до п’яти років позбавлення волі

Троє підлітків на меморіалі у Дробицькому яру у Харківській області публічно демонстрували символіку нацистського режиму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліції Харківщини.

«23 квітня в одній із груп месенджера Телеграм виявлено допис, на якому троє молодиків на меморіалі у Дробицькому Яру поширили та публічно використали символіку нацистського режиму. Невідомі опублікували світлини, на якій вони на місці пам’яті жертвам Голокосту показували нацистські жести», – йдеться у повідомленні.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 436-1 (Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі, з конфіскацією майна або без такої.

Зазначається, що поліцією вживаються заходи для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та притягнення їх до відповідальності. 

Раніше на Одещині пошкодили пам’ятні портрети на могилах двох українських воїнів. Правоохоронці встановили причетних – ними виявилися двоє 13-річних хлопців.

До слова, у Дніпрі невідомі вандали знищили пам’ятну дошку В’ячеславу Чорноволу на бульварі його імені.

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Теги: Харківщина Голокост Національна поліція України

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