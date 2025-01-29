«Мене хотів убити Гітлер, тепер – Путін». Одесит, який пережив Голокост, звернувся до світу

Ветеран подякував Німеччині за допомогу та попросив не послаблювати її: Благаю вас озброїти нас, щоби Путін припинив війну на знищення

Одесит Роман Шварцман, якому цього року виповниться 89 років і який пережив нацистський табір, виступив у Бундестазі та подякував Німеччині за допомогу в сьогоднішній боротьбі України проти російської агресії. Про це український ветеран заявив у своїй промові в Бундестазі у середу, 29 січня, під час спецзасідання, присвяченого вшануванню жертв націонал-соціалізму, передає кореспондент «Укрінформу».

«Путін намагається знищити нас як націю, так само як Гітлер намагався знищити євреїв під час Другої світової війни. Гітлер хотів убити мене тому, що я – єврей, зараз Путін намагається вбити мене за те, що я – українець», – заявив ветеран, який виступив українською мовою.

Шварцман, який народився в 1936 році в Бершаді, на північ від Одеси, розповів історію свого життя, «історію людини, яка вижила, історію мільйонів тих, хто вже не може сам розповісти свою історію». Влітку 1941 року він був депортований дитиною до Бершадського німецько-румунського гетто, яке було звільнено в березні 1944 року. Хлопчиком він на власні очі бачив трупи сотень людей і те, як нацисти застрелили його рідного старшого брата, коли той упав під час примусових робіт. За словами Шварцмана, він багато разів стикався зі смертю, але моменти доброти, які також були в ті страшні роки, допомогли вижити, щоби люди, які це пережили, могли розповісти про звірства нацистів.

Пенсіонер зазначив, що з 24 лютого 2022 року українські міста, енергосистему, цивільних бомбить Росія. «Наше життя та наша свобода знову опинилися під загрозою… Я знову бачу страждання і руйнування», – сказав Шварцман.

Він розповів, як 29 грудня 2024 російська ракета влучила ракета в його дім в Одесі. Одесит з дружиною, які переживали атаку в підвалі, не впізнали свою квартиру на 10 поверсі, де «все було розтрощено».

Ветеран подякував Німеччині за допомогу та попросив не послаблювати її.

«Ми потребуємо ППО, Одеса потребує ППО, щоби захистити людей. Ми потребуємо літаки, щоби отримати перевагу в повітрі. Ми потребуємо далекобійні ракети, щоби нейтралізувати російські аеродроми, з яких нас летять бомбити. Ми потребуємо вашої підтримки для звільнення людей на окупованих територіях… Благаю вас озброїти нас, щоби Путін припинив цю війну на знищення», – закликав Шварцман.

Одесит сказав, що одного разу врятувався від знищення, але зараз йому доводиться жити зі страхом, що його діти та їх діти стануть жертвами війни на знищення.

«Україна не має бути поставлена на коліна російською державою. Той, хто вважає, що Путін задовольниться Україною, обманює себе… Світ має перестати боятися, Україна все зробить заради того, щоби війна не прийшла до вас», - звернувся чоловік до німецьких політиків.

Німецький парламент традиційно вшановує пам’ять мільйонів людей, які були позбавлені прав, переслідувані та вбиті під час нацистського режиму, до річниці звільнення концтабору Аушвіц (Освенцим).

Нагадаємо, 27 січня 1945 року було звільнено один із найжахливіших нацистських концтаборів – Аушвіц-Біркенау (Освенцим), розташований на території Польщі. У цьому місці нацисти знищили понад 1,1 млн людей. Першими, хто побачив наслідки звірств гітлерівців, були солдати 60-ї армії 1-го Українського фронту, які відкрили ворота цього табору смерті.

Аушвіц став головним центром масового знищення євреїв через своє стратегічне розташування в центрі Європи. Як зауважив у коментарі Dw.com Крістоф Гойбнер (Christoph Heubner), німецький письменник і віцепрезидент Міжнародного комітету Аушвіца (IAC), це місце було обрано з логістичних причин – його зручне транспортне сполучення дозволяло нацистам ефективно організовувати депортацію жертв.