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    До Кабула вилетів український військовий літак

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    Літак Міноборони очікує в Омані дозволу на евакуацію українців та інших громадян з Афганістану - До Кабула вилетів український військовий літак
    Літак Міноборони очікує в Омані дозволу на евакуацію українців та інших громадян з Афганістану
    Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

    Літак має евакуювати людей з Афганістану

    До Кабула сьогодні вилетів військово-транспортний літак Іл-76МД 25-ї бригади транспортної авіації Повітряних Сил Збройних Сил України. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

    Зазначається, що нині немає безпечного коридору для доступу в аеропорт Кабулу, де ситуація залишається частково неконтрольованою. Крім того, ще не отриманий дозвіл на зліт та безпечний вихід літака з території Афганістану. Тож наразі літак Іл-76МД знаходиться в аеропорту Маскат (Султанат Оман), де чекає розв'язання цих питань та дозволу на евакуацію.

    Як повідомлялося, понад 150 українців, членів їхніх сімей та інших іноземців повідомили про бажання бути евакуйованими з Афганістану. За інформацією МЗС України, опрацьовуються два плани: вивезення громадян літаком, який уже перебуває в аеропорту Кабула, та евакуація літаком Міністерства оборони України, який полетів 18 серпня із Києва.

    Нагадаємо, іноземні журналісти та дипломати із захоплення зустріли новину про те, що Україна змогла в найважчу в Кабулі ніч з неділі на понеділок евакуювати літак людей, своїх та іноземців, з пекла кабульського аеропорту в час, коли майже ніхто не міг звідти вирватися.

    Рааніше Україна евакуювала з Кабула майже 80 осіб, частина з них – громадяни Афганістану – попросила про статус біженця.

    До слова, названо країни, які крім Росії залишають своїх дипломатів в Кабулі.

    Крім того у ці дні країни ЄС забирають з Афганістану дипломатів та закривають посольства.

    Сьогодні, 18 серпня, таліби розстріляли мирних мітингувальників в Афганістані.

    Також США назвали ймовірного майбутнього лідера Афганістану.

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    Теги: ЗСУ Міноборони Афганістан літак українці аеропорт Україна Оман евакуація
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    До Кабула вилетів український військовий літак