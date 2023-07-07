Міноборони РФ хоче набрати в армію жінок на контрактну службу

До армії РФ намагаються набрати жінок для відправки на війну в Україну

В одному з військкоматів Омська розповіли, що йдеться про набір жінок до 50 років, які можуть укласти контракти щонайменше на 1 рік

Міністерство оборони РФ запустило рекрутингову кампанію по набору жінок до армії на контрактну службу. Їх можуть направити надалі на війну в Україну. Про це повідомляє російське видання «7х7».

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У публікації зазначається, що подібні заклики про набір жінок у військомат з'явилися в омських Telegram-каналах. У рекламі від Міноборони РФ йдеться про набір громадянок, які працюють лікарями, фельдшерами, медсестрами та кухарями, яким пропонують «встати з чоловіками в одному строю».

В одному з військкоматів Омська розповіли, що йдеться про набір жінок до 50 років, які можуть укласти контракти щонайменше на 1 рік. Також повідомляється, що для них у цей час не передбачено відпустки.

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Крім того, медсестрам та кухарям необов'язково мати освіту за спеціальністю, йдеться у публікації.

Хоча у військкоматі не уточнили, куди саме відправлять жінок, але зазначили, що вони відправляться на службу до регіонів РФ. Тут варто зазначити, що Кремль ще минулого року оголосив про анексію частини території України, зокрема Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області, Москва «включила» до складу Росії.

«Співробітник не зміг сказати, скільки платитимуть жінкам. Але їм покладено губернаторські виплати: 100 тис. руб. у перший місяць і по 50 тис. у наступні три. Жінки отримають одноразову президентську виплату в 195 тис. руб. Написати заяву запросили до пункту відбору на військову службу за контрактом», - йдеться у матеріалі.

Раніше повідомлялося, що Росія готується відправити в Україну більше «кадировців» і ув'язнених, щоб заповнити дефіцит, який залишили після себе найманці ПВК «Вагнера»

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До слова, у тимчасово окупованому Криму студентів вищих навчальних закладів змушують підписувати повістки російської армії.