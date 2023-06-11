У Рівному 8-річна дитина отримала повістку: ТЦК пояснив, що трапилося

У військкоматі наполягають, що на повістці просто записали контактний телефон для матері дитини

Днями рівненські ЗМІ повідомили, що представники територіального центру комплектування виписали повістку чоловікові, який вже майже півтора року служить у Збройних силах України. А сам документ вручили 8-річній дитині військовослужбовця. Нині стали відомі нові подробиці цього випадку. Ситуацію для ТСН.ua прокоментувала речниця Рівненського обласного ТЦК та СП Тетяна Камерістова.

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«Коли почалось повномасштабне вторгнення ворога, цей чоловік, про якого йдеться, прийшов до іншого ТЦК (не за місцем реєстрації) і був призваний із нього. До нас ця інформація тоді не надійшла. Військові частини часто не мають часу повідомляти нас», – розповіла Камерістова.

За її словами, насправді мало місце не вручення повістки дитині, а записування номера телефону на повістці з проханням, щоб мати дитини зателефонувала до ТЦК та СП.

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«Щодо ситуації, яка склалася, можна сказати наступне: військовослужбовці ТЦК, виконуючи свої обов'язки, прийшли з повісткою за адресою, де прописаний цей чоловік. Двері відчинила 8-річна дитина, яка була вдома сама. Дитина сказала, що тато служить. На повістці наш працівник написав свій номер телефону для того, щоб дружина цього громадянина зателефонувала. Це було зроблено для того, щоб дізнатися від жінки, з якого часу та в якій частині служить її чоловік, та внести ці дані в облікові записи. Тобто дитині був переданий записаний номер телефону. Але мати дитини виклала все це в Telegram», – розповіла речниця Рівненського ОТЦК.

«Ми спілкувалися з чоловіком. Він повідомив, що не має претензій. Хочу зазначити, що дитині повістку ніхто не вручав – ми записали лише номер телефону та попрохали зателефонувати. Якби він був записаний не на повістці, а на клаптику паперу, то нічого б подібного не було. Варто додати, що працівники ТЦК не могли знати, коли повернеться жінка додому, тому не чекали її під дверима», – пояснила Камерістова.