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Україна виготовлятиме ракети з дальністю ураження понад 1000 км – Резніков

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна виготовлятиме ракети з дальністю ураження понад 1000 км – Резніков
Резніков зауважив, що виконавцями ракетної програми є українські виробництва
фото з відкритих джерел

В Україні офіційно затверджено ракетну програму, яка дозволить отримати ракети дальністю 1000 км власного виробництва

В Україні офіційно затверджено ракетну програму, для якої вже виділяються з бюджету кошти. Це дозволить отримати ракети дальністю 1000 кілометрів власного виробництва. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков на форумі «Великий день з NV. Діалоги про відновлення України».

«У нас з вами дуже хороші перспективи мати українські ракети з дальністю ураження більш ніж тисяча кілометрів», – сказав міністр.

Резніков зауважив, що виконавцями цієї програми є українські виробництва. Резніков нагадав про успішний проект «Нептун», завдяки якому було потоплено флагманський корабель РФ.

Міністр Розповів, що через тиждень після цього західні партнери погодилися надати Україні протикорабельні ракети Гарпун для захисту чорноморського узбережжя.

Нагадаємо, Китай може стати посередником у мирній ініціативі щодо завершення війни лише в тому випадку, якщо Пекін зможе змусити Росію вийти з усіх захоплених нею територій.

Резніков наголосив, що виведення окупаційних військ було би доказом, що КНР має вплив на РФ як перемовник. Якщо ні – Україна не буде втрачати час.

До слова, під час очікуваного контрнаступу цього літа Україна не використовуватиме винищувачі F-16, але залучить всі наземні озброєння.

Теги: Олексій Резніков Міноборони ракета

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