Україна виготовлятиме ракети з дальністю ураження понад 1000 км – Резніков

В Україні офіційно затверджено ракетну програму, яка дозволить отримати ракети дальністю 1000 км власного виробництва

В Україні офіційно затверджено ракетну програму, для якої вже виділяються з бюджету кошти. Це дозволить отримати ракети дальністю 1000 кілометрів власного виробництва. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков на форумі «Великий день з NV. Діалоги про відновлення України».

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«У нас з вами дуже хороші перспективи мати українські ракети з дальністю ураження більш ніж тисяча кілометрів», – сказав міністр.

Резніков зауважив, що виконавцями цієї програми є українські виробництва. Резніков нагадав про успішний проект «Нептун», завдяки якому було потоплено флагманський корабель РФ.

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Міністр Розповів, що через тиждень після цього західні партнери погодилися надати Україні протикорабельні ракети Гарпун для захисту чорноморського узбережжя.

Нагадаємо, Китай може стати посередником у мирній ініціативі щодо завершення війни лише в тому випадку, якщо Пекін зможе змусити Росію вийти з усіх захоплених нею територій.

Резніков наголосив, що виведення окупаційних військ було би доказом, що КНР має вплив на РФ як перемовник. Якщо ні – Україна не буде втрачати час.

До слова, під час очікуваного контрнаступу цього літа Україна не використовуватиме винищувачі F-16, але залучить всі наземні озброєння.