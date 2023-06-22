Банкова передала Білому Дому дані розвідки про плани росіян

Андрій Єрмак: «Висловив подяку США за надання нового пакету допомоги для української інфраструктури та енергетики»

Сьогодні, 22 червня, керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном. Про це Єрмак повідомив у Telegram.

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За словами керівника Офісу президента, було обговорено актуальну ситуацію на фронті, оборонні та наступальні дії української армії, а також актуальні потреби українських підрозділів у різних видах озброєння.

Окрім цього Єрмак передав Саллівану інформацію української розвідки щодо планів російських військових.

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«Висловив подяку США за надання нового пакету допомоги для української інфраструктури та енергетики. Також подякував Президенту Джозефу Байдену, його команді, обом палатам Конгресу та всьому американському народові за незмінно потужну підтримку нашої держави в боротьбі з агресором, який становить загрозу для всіх у світі», - повідомив представник Банкової.

Триває 484-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши три аеробалістичні ракети Х-47 «Кинджал», три крилаті ракети Х-22 та чотири дрони Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України три дрони-камікадзе було знищено.