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У Криму окупанти через шантаж змушують студентів підписувати повістки

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Криму окупанти через шантаж змушують студентів підписувати повістки
Окупанти змушують кримських студентів підписувати повістки
фото з відкритих джерел

У Сімферополі працівники університету заявили одному зі студентів, що скласти іспити він зможе лише, якщо підпише повістку

У тимчасово окупованому Криму студентів вищих навчальних закладів змушують підписувати повістки російської армії. Про це повідомляє «КримSOS».

За інформацією джерела, у Сімферополі працівники університету заявили одному зі студентів, що скласти іспити він зможе лише тоді, коли підпише російську повістку. Хлопець був змушений погодитись.

«Такі випадки не є поодинокими. «Пропозиції» отримували й інші студенти призовного віку. Розмови проводяться приватно, щоб ситуації не надали розголосу», - пише «КримSOS».

Нагадаємо, Росія готується відправити в Україну більше «кадировців» і ув'язнених, щоб заповнити дефіцит, який залишили після себе найманці ПВК «Вагнера»

Раніше повідомлялося, що росіяни в тимчасово окупованому Криму активно готуються до оборони. Завершують будівництво фортифікаційних споруд й не тільки. 

Також російські загарбники продовжують зводити оборонні рубежі на території від адміністративного кордону окупованого Криму з Україною і до Джанкоя. Як зазначається, більша частина окопів зведена російською армією вже після її відступу з Херсона.

До слова, окупаційна влада Криму нарешті вигадала, кого зробити крайніми у негараздах на півострові. Арбітражний суд Криму зареєстрував позов про стягнення з України збитків через водну блокаду півострову у розмірі 152,2 млрд рублів.

 

Теги: окупанти студенти Крим SOS шантаж

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