Болгарія підтвердила візит Зеленського

Болгарська влада шкодує, що інформація про візит просочилася у відкритий доступ

Міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев офіційно підтвердив підготовку до запланованого візиту президента України Володимира Зеленського до країни, про який вчора першим повідомив «Главкома». Про це пише Politico.

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«До такого візиту готувалися деякий час, це не публічно. Мені шкода, що інформація просочилася у відкритий доступ», - заявив голова Міноборони Болгарії.

Тагарев відкрито виступав з проукраїнською позицією, зокрема, на початку червня він заявив, що безпеку Болгарії можна гарантувати лише якщо останній окупант залишить територію України.

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Зазначимо, що уряд Болгарії відкрито підтримує Україну у війні з Росією, але президент Румен Радєв критикує постачання зброї нашій країні. Як зазначають у Politico, Зеленський, як глава держави, ймовірно, має зустрітися з Радєвим під час свого візиту.

Нагадаємо, «Главком» про візит президента Зеленського до Болгарії повідомляв ще вчора, 4 липня.