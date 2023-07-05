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Болгарія підтвердила візит Зеленського

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Болгарія підтвердила візит Зеленського
Візит президента Зеленського до Болгарії має відбутися 6 липня
фото: Офіс президента

Болгарська влада шкодує, що інформація про візит просочилася у відкритий доступ

Міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев офіційно підтвердив підготовку до запланованого візиту президента України Володимира Зеленського до країни, про який вчора першим повідомив «Главкома». Про це пише Politico.

«До такого візиту готувалися деякий час, це не публічно. Мені шкода, що інформація просочилася у відкритий доступ», - заявив голова Міноборони Болгарії.

Тагарев відкрито виступав з проукраїнською позицією, зокрема, на початку червня він заявив, що безпеку Болгарії можна гарантувати лише якщо останній окупант залишить територію України.

Зазначимо, що уряд Болгарії відкрито підтримує Україну у війні з Росією, але президент Румен Радєв критикує постачання зброї нашій країні. Як зазначають у Politico, Зеленський, як глава держави, ймовірно, має зустрітися з Радєвим під час свого візиту.

Нагадаємо, «Главком» про візит президента Зеленського до Болгарії повідомляв ще вчора, 4 липня.

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Теги: Міноборони Болгарія Володимир Зеленський президент влада Тодор Тагарев

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