Друга армія світу виявилася бульбашкою: Пригожин зробив нові зізнання про путінську війну (відео)

Ватажок «вагнерівців» також заявив, що міноборони РФ просто обманювало диктатора Путіна

Путінський терорист і власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин розповів, що обстріли на Донбасі в період з 2014 року мали різну інтенсивність і, у більшості випадків, це був, а взаємний «обмен боеприпасами» між позиціями армії РФ та українськими підрозділами. А війна була потрібна, щоб купка тварей попіарилась, а Шойгу отримав маршала. Про це Пригожин розповів у відеозверненні, що шириться у соцмережах.

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«Ми били по них, вони били по нас. Все це відбувалося вісім довгих років з 2014 року по 2022 рік. Інтенсивність «обміну боєприпасами» була різною, але на момент початку СВО нічого неординарного не відбувалося. Це зараз вже міноборони намагається обдурити росіян та президента і розповідає історію про те, як українці з усім блоком НАТО готували напад на Росію», – визнав Пригожин.

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Ватажок «вагнерівців» також заявив, що міноборони РФ просто обманювало диктатора Путіна, що Росії щось загрожує. Натомість армія нічим не займалася, не займалася бойовою підготовкою.

«Міноборони РФ просто обманювали президента, що нам щось загрожує. Армія нічим не займалася, вони не займалися бойовою підготовкою. Армія РФ була у ганебному стані. Генерали «вилизували задниці» міністру Шойгу. Відсутність управління та озброєння. СВО – бездарно спланована. Шойгу у перші дні вбив найбільш боєздатну частину армії...Друга армія світу виявилася бульбашкою. А Шойгу запрошує до свого офісу людей, їдять ікру, він бере подарунку. А він знищив десятки тисяч наших пацанів», – заявив Пригожин.

Раніше Пригожин в істериці повідомив про успішний контрнаступ ЗСУ.