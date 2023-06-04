Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Міноборони Росії зробило заяву щодо боїв на Білгородщині

Надія Карбунар
glavcom.ua
Міноборони Росії зробило заяву щодо боїв на Білгородщині
У мережі поширили кадри вуличних боїв у Новій Таволжанці
фото: скріншот із відео

Росіяни заявили, що через річку в Новій Таволжанці Білгородської області спробувала переправитися ДРГ

Міноборони Росії поширило заяву щодо ситуації у Новій Таволжанці, що на Білгородщині. Раніше російські Telegram-канали публікували відео вуличних боїв у цьому населеному пункті.

«4 червня підрозділами прикриття виявлено спробу ДРГ українських терористів переправитися через річку в Новій Таволжанці Білгородської області.По противнику завдано артилерійського удару. Він розпорошений і відійшов», – заявляє російське Міноборони.

Напередодні російські Telegram-канали поширили нібито кадри боїв «Російського добровольчого корпусу» та російських військових у Новій Таволжанці.

Утім, підтвердити достовірність відео було неможливо.

Раніше стало відомо, що бійці «Польського добровольчого корпусу» допомагають російським повстанцям в операціях на території РФ.

Також «Російський добровольчий корпус» і Легіон «Свобода Росії» звернулися до губернатора Білгородської області: російські добровольці пропонують В'ячеславу Гладкову провести переговори. 

Напередодні добровольці зайшли у передмістя Шебекіно на Білгородщині (відео). До слова, бійці «Свободи Росії» пропонують жителям Білгородщини евакуацію в Україну.

Зауважимо, «Російський добровольчий корпус» продовжує операцію в Шебекіно: начальник штабу РДК розповів про ситуацію на Білгородщині

Крім того, легіон «Свобода Росії» показав бої з окупантами на Білгородщині (відео).

Додамо, губернатор Білгородської області РФ заявив, що в ніч проти 4 червня в регіоні знову було «неспокійно»: влада закликає мешканців прикордоння евакуюватися.

До слова, Путін нагородив голову адміністрації Шебекіна, який кинув людей напризволяще, орденом Мужності.

Читайте також: Ситуація на Білгородщині: мешканці російського Шебекіно втікають із міста
Теги: Міноборони відео Свобода путін добровольці влада переговори Білгород

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Денис Нікітін звернувся до губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова з пропозицією
Переговори «РДК» та губернатора Білгородщини: добровольці отримали несподівану відповідь
Сьогодні, 17:22
72% населення Білгорода підтримало війну. Тепер ми їх впускаємо в Україну?
72% населення Білгорода підтримало війну. Тепер ми їх впускаємо в Україну?
Сьогодні, 16:11
Поляки допомагають росіянам проводити операцію на Білгородщині, але територію України при цьому не покидають
Польські добровольці заявили про участь в операції на Білгородщині
Сьогодні, 15:56

Соціум

Міноборони Росії зробило заяву щодо боїв на Білгородщині
Міноборони Росії зробило заяву щодо боїв на Білгородщині
Переговори «РДК» та губернатора Білгородщини: добровольці отримали несподівану відповідь
Переговори «РДК» та губернатора Білгородщини: добровольці отримали несподівану відповідь
Прем'єр-міністр Бельгії упав з велосипеда та знепритомнів
Прем'єр-міністр Бельгії упав з велосипеда та знепритомнів
Російські добровольці пропонують губернатору Білгородщини переговори (відео)
Російські добровольці пропонують губернатору Білгородщини переговори (відео)
Добровольці зайшли у передмістя Шебекіно на Білгородщині (відео)
Добровольці зайшли у передмістя Шебекіно на Білгородщині (відео)
Обстріли Білгородщини: влада закликає мешканців прикордоння евакуюватися
Обстріли Білгородщини: влада закликає мешканців прикордоння евакуюватися

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
71K
Трійця: яскраві листівки та привітання зі святом
70K
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала майже три години
66K
Придністровський вузол. Дипломатичний пендель від Зеленського
45K
Що показав сьогоднішній ракетний удар по Україні. Основні висновки
28K
Британський полковник назвав найбільшу небезпеку для ЗСУ у війні з Росією
16K
Переговори «РДК» та губернатора Білгородщини: добровольці отримали несподівану відповідь

Новини

У ЗСУ був урожайний день: Генштаб повідомив про знищені ворожі цілі
Сьогодні, 06:38
Українці отримують небезпечні SMS нібито від Печерського суду
Вчора, 07:29
ЗСУ завдали потужного удару по ворогу і відбили майже 30 атак – Генштаб
Вчора, 06:33
Данілов розкрив, скільки ракет виробляє Росія
2 червня, 07:53
Нічний удар по Україні: Генштаб повідомив про кількість випущених ракет і дронів
2 червня, 06:39
Атака на Київ: Генштаб назвав тип і кількість випущених ракет
1 червня, 07:03

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту