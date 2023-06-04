Міноборони Росії зробило заяву щодо боїв на Білгородщині

У мережі поширили кадри вуличних боїв у Новій Таволжанці

Росіяни заявили, що через річку в Новій Таволжанці Білгородської області спробувала переправитися ДРГ

Міноборони Росії поширило заяву щодо ситуації у Новій Таволжанці, що на Білгородщині. Раніше російські Telegram-канали публікували відео вуличних боїв у цьому населеному пункті.

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«4 червня підрозділами прикриття виявлено спробу ДРГ українських терористів переправитися через річку в Новій Таволжанці Білгородської області.По противнику завдано артилерійського удару. Він розпорошений і відійшов», – заявляє російське Міноборони.

Напередодні російські Telegram-канали поширили нібито кадри боїв «Російського добровольчого корпусу» та російських військових у Новій Таволжанці.

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Утім, підтвердити достовірність відео було неможливо.

Раніше стало відомо, що бійці «Польського добровольчого корпусу» допомагають російським повстанцям в операціях на території РФ.

Також «Російський добровольчий корпус» і Легіон «Свобода Росії» звернулися до губернатора Білгородської області: російські добровольці пропонують В'ячеславу Гладкову провести переговори.

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Напередодні добровольці зайшли у передмістя Шебекіно на Білгородщині (відео). До слова, бійці «Свободи Росії» пропонують жителям Білгородщини евакуацію в Україну.

Зауважимо, «Російський добровольчий корпус» продовжує операцію в Шебекіно: начальник штабу РДК розповів про ситуацію на Білгородщині.

Крім того, легіон «Свобода Росії» показав бої з окупантами на Білгородщині (відео).

Додамо, губернатор Білгородської області РФ заявив, що в ніч проти 4 червня в регіоні знову було «неспокійно»: влада закликає мешканців прикордоння евакуюватися.

До слова, Путін нагородив голову адміністрації Шебекіна, який кинув людей напризволяще, орденом Мужності.